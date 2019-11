SALVINI CHI PUO' - IL TRUCE HA INVASO TG E TALK. IL 'FATTO' CHIEDE L'OPINIONE DI FORMIGLI, GILETTI E LUCIA ANNUNZIATA CHE ATTACCA GILETTI: ''DA NOI NON VIENE MAI, MA ALTROVE CERTI GIORNALISTI SI SENTONO 'ZII''' - GILETTI: ''È IL POLITICO CHE FUNZIONA DI PIÙ, CHIARO CHE LO INVITO'' - FORMIGLI: ''INVITARLO NON È REATO, BASTA FARGLI DOMANDE VERE''

Dal “Fatto quotidiano”

Centouno (101!) minuti di Matteo Salvini in Rai in quattro mesi, da luglio a ottobre: anche se ha perso il governo e la poltrona al Viminale, il leghista è per distacco l' uomo politico che riceve più spazio e attenzioni sul piccolo schermo. Sul Fatto di lunedì abbiamo pubblicato i dati dell' Agcom che confermano il suo (iniquo) dominio televisivo (non solo nel servizio pubblico). Oggi chiediamo a sei giornalisti della tv quale siano le ragioni della "impar condicio" che regala al capo della Lega questa esposizione.

LUCIA ANNUNZIATA - DA NOI NON VIENE MAI, MA ALTROVE CERTI GIORNALISTI SI SENTONO "ZII"

Io forse conduco la più impopolare delle trasmissioni tv, visto che quest' anno non abbiamo avuto né Salvini né gli altri leader. Il leader della Lega si porta dietro la considerazione di uno che fa ascolti. In realtà mi sembra una illusione e anzi, credo che da questo punto di vista Salvini, come i suoi colleghi, soffra di grande usura dovuta al suo protagonismo, dunque non sono questi ospiti a far crescere lo share. C' è poi una quota di giornalisti talmente appassionata a Salvini da diventarne talvolta zii della figlia (il riferimento è a una battuta in studio di Massimo Giletti, ndr), in un momento in cui le tv private puntano molto sull' informazione politica e Mediaset mi sembra tornata "in ballo".

Purtroppo mi sembra improbabile che qualcuno, tantomeno l' Agcom, possa intervenire sullo squilibrio delle presenze dei leader, neanche in Rai. Torniamo sempre lì: aspettiamo una riforma del servizio pubblico per togliere di mezzo i partiti e invece l' unica riforma che si è vista in questi anni è quella renziana, che ha aumentato i poteri del governo.

CORRADO FORMIGLI - INVITARLO SPESSO NON È UN REATO, MA BISOGNA FARGLI DOMANDE VERE

Piazzapulita non contribuisce al minutaggio di Salvini in tv, visto che ormai da anni non viene più ospite da noi. Di certo il leader leghista in tv funziona e in parte viene invitato dai colleghi perché si pensa - probabilmente a ragione - che qualche punticino di share in più lo porti.

Spesso c' è però anche una forma di pigrizia nelle redazioni, perché vedo trasmissioni che lo invitano tutte le settimane e gli fanno la solita intervista. Io non penso che sia uno scandalo chiamarlo così spesso, il problema da porsi semmai è sul come lo si invita e sul contesto in cui viene ospitato. A me piacerebbe metterlo di fronte a reportage e inchieste sul suo operato da ministro, piacerebbe cercare di metterlo a nudo in un ambiente giornalisticamente sfidante. Il punto è che va bene invitare spesso Salvini, ma che sia per fargli delle domande vere, senza che invece gli siano stesi tappeti rossi e lo si metta a sedere sulla solita poltrona di velluto.

MASSIMO GILETTI - È IL POLITICO CHE FUNZIONA DI PIÙ, È OVVIO CHE IO LO VOGLIA IN STUDIO

In tv certi soggetti sono seguiti anche da chi non li ama. E con Salvini è così, ha una potenza comunicativa evidente. Lui e Renzi sono gli animali televisivi più forti, perché riescono a eludere le domande pericolose e hanno la capacità di sorridere, di usare l' ironia.

Salvini poi ci mette quella "linguistica pancistica" per cui gli spettatori si immedesimano in lui. Quando scelgo gli ospiti rispondo solo al mio senso di responsabilità e, ovviamente, al criterio degli ascolti.

Posso assicurare che Cairo non mi ha mai imposto nulla e con questa libertà faccio il mio lavoro: se un politico funziona di più, ho più voglia di portarlo in studio anche per il tipo di interviste che facciamo, che hanno delle digressioni simpatiche e richiedono una certa disponibilità dell' intervistato. Dopodiché le critiche ci stanno. Mi hanno messo in croce per aver salutato la figlia di Salvini, ma era una semplice battuta: non credo che sarebbe successa la stessa cosa se avessi salutato la figlia della Meloni o di Zingaretti.

