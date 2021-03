SALVINI COME LA MARTANI: ORA CHIEDE DI SBRIGARSI CON I VACCINI E FA ASSE CON BONACCINI PER SOMMINISTRARE IL RUSSO “SPUTNIK” – SELVAGGIA LUCARELLI: “È LO STESSO CHE FINO A UN MESE FA, QUANDO GLI CHIEDEVANO SE SI SAREBBE VACCINATO, BALBETTAVA, NICCHIAVA, RISPONDEVA TITUBANTE “FARÒ QUELLO CHE MI DICE IL MIO MEDICO”? IL SOLITO PAGLIACCIO…” – IL "CAPITONE" VA A NOZZE CON L'ASSENZA MEDIATICA DI DRAGHI E CERCA DI OCCUPARE OGNI SPAZIO POLITICO NEL DIBATTITO

1 - DALL'ACCOUNT TWITTER DI SELVAGGIA LUCARELLI

Ma il Salvini che ora chiede di comprare qualsiasi vaccino e di sbrigarci a vaccinar è lo stesso Salvini che fino a un mese fa, quando gli chiedevano se si sarebbe vaccinato, balbettava, nicchiava, rispondeva titubante “Farò quello che mi dice il mio medico”? Il solito pagliaccio

2 - SALVINI ATTACCA L'UE E SPINGE LO SPUTNIK INSIEME A BONACCINI

Carmelo Lopapa per "la Repubblica"

Bypassa l' Europa: «Devo aspettare da Bruxelles altri tre mesi per vedere se mi arriva quello che mi è stato promesso? No, mi muovo prima». Ignora la Farnesina e Di Maio: «Sto cercando di allacciare rapporti utili con altri Paesi, in queste ore sentirò esponenti dei governi israeliano e di quello indiano per ragionare sulle loro disponibilità di vaccino, ho visto il segretario di Stato di San Marino, perché non somministriamo anche noi il russo Sputnik? »

Scavalca il ministero della Salute e le cautele di Roberto Speranza: «Il vaccino di Mosca non ha il via libera dell' Ema? A me non importa se è prodotto in Russia, Nuova Zelanda, Israele, basta che funzioni. Fanno bene quei governi europei come Austria, Danimarca, Ungheria, Repubblica ceca o Slovaccchia che si muovono a 360 gradi».

C' è un leader politico che sta andando letteralmente a nozze col voluto silenzio e con la mediatica assenza del premier Mario Draghi: è Matteo Salvini. Il segretario della Lega giorno dopo giorno sta provando a occupare spazi politici finora preclusi. Tornato (anche se non personalmente) al governo, torna a muoversi a tutto campo, approfittando di un Pd dilaniato sul congresso futuro, di un M5S balcanizzato ai vertici, di Fi spaccata tra governisti e critici.

E proprio i vaccini sono diventati il nuovo cavallo di Troia della propaganda sovranista. È la «strategia Viminale», i leghisti la chiamano così: la stessa che Salvini aveva adottato durante i quindici mesi da vicepremier, quando convocava al ministero dell' Interno vertici perfino sul Lavoro, facendo impazzire i 5Stelle ma lievitando nei sondaggi fino a sfondare il muro del 30 per cento.

Ora "Matteo" ci riprova, nonostante la presidenza Draghi. Anzi, quel che trapela dagli uffici senatoriali del leghista è che i rapporti col presidente del Consiglio sarebbero «più che buoni». Con tanto di «telefonate frequenti», comunque non ostili.

Più che segretario, comandante in capo della delegazione dei tre ministri al governo. Giancarlo Giorgetti incontra i vertici di Farmindustria (ieri) e il commissario europeo Breton (oggi) per pianificare la produzione italiana di vaccini?

Il numero uno della Lega esalta il mito della futura autosufficienza e nel frattempo si riunisce in video conferenza con l' amico premier ungherese Orban, per discutere anche con lui del piano vaccinale, ma poi anche del controllo dell' immigrazione, della tutela della famiglia. Poche ore prima gli aveva inviato un messaggio per vantare «amicizia e vicinanza tra il popolo italiano e quello ungherese» dopo l' annuncio dell' uscita di Fedesz dal Ppe.

Arriva l' apertura del governatore dell' Emilia Romagna Stefano Bonaccini al vaccino russo Sputnik e Salvini plaude ancora. Confermando - dopo il precedente dell' apertura serale dei ristoranti della settimana scorsa - l' esistenza, se non di un feeling, quanto meno di un sentiment non conflittuale tra i due. Plausi studiatissimi, destinati ad alimentare, come la volta scorsa, altre fibrillazioni in casa Pd.

Il nuovo spot del segretario è «fare in fretta». Perché va bene l' autoproduzione pianificata coi tavoli del Mise da Giorgetti su input di Palazzo Chigi, ma per quella se ne parlerà a fine anno. Prima di contattare direttamente esponenti del governo indiano e israeliano, ieri Salvini ha ricevuto una delegazione del governo di San Marino guidata dal segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini.

Le autorità della piccola Repubblica stanno vaccinando con dosi provenienti da Mosca e a fine campagna, ad aprile, potrebbero offrirne altre per i lavoratori italiani e gli abitanti dei comuni limitrofi (in Romagna): 6500-7000 persone.

«Complimenti al loro governo - dice Salvini incontrando i giornalisti al fianco del segretario sanmarinese - Mi piacerebbe che tra i due governi ci fosse un accordo per mettere in sicurezza gli italiani che abitano vicino ». Per questo ha scritto una lettera a Di Maio (Esteri) e Speranza (Salute). «In tante regioni devono rallentare perché non hanno vaccini - incalza il leghista - Io cerco di dare il mio contributo di relazioni e alleanze ». Un po' "il governo sono io", anche se non è così.