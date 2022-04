4 apr 2022 12:29

SALVINI HA PERSO UN'ALTRA OCCASIONE PER STARE IN SILENZIO – IL “CAPITONE” È CORSO SUI SOCIAL PER POSTARE UNA FOTO INSIEME A ORBAN E CONGRATULARSI PER LA VITTORIA ELETTORALE: “DA SOLO CONTRO TUTTI, ATTACCATO E DENIGRATO DAI SINISTRI” - SI È ACCODATA LA MELONI: “PER BATTERLO NON È BASTATA NEMMENO UN'ACCOZZAGLIA ELETTORALE”. SONO IN OTTIMA COMPAGNIA: ANCHE VLADIMIR PUTIN, TRA UN BOMBARDAMENTO E L’ALTRO, HA TROVATO IL TEMPO PER CONGRATULARSI CON IL PREMIER UNGHERESE - L’AFFONDO DI SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO IL LEADER DELLA LEGA