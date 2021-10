SALVINI E MELONI HANNO PERSO LA MEMORIA - NEL 2014 LA LEGA E FRATELLI D’ITALIA VOTARONO ENTUSIASTI UNA PROPOSTA DI RIFORMA DEL FISCO CHE CONTENEVA ANCHE UNA RIFORMA DEL CATASTO PRATICAMENTE IDENTICA A QUELLA APPROVATA IN QUESTI GIORNI DAL GOVERNO DRAGHI - FOSSE DIPESO DAL “CAPITONE” E DALLA “DUCETTA”, LA RIFORMA SAREBBE GIÀ CONCLUSA, CON TUTTI I COMMI CHE OGGI CONSIDERANO INDEGNI, E SENZA L’ASSICURAZIONE CHE LA REVISIONE NON AVREBBE INFLUITO SULLE TASSE…

Valerio Valentini per “il Foglio”

matteo salvini giorgia meloni

La scena è questa. Il governo decide che è ora di mettere mano alla riforma del fisco. Si fa una delega che il Parlamento sviluppa, inserendovi una sostanziosa riforma del “catasto dei fabbricati, al fine di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita”.

Una maggioranza trasversale promuove la proposta, con Lega e Fratelli d’Italia che plaudono e votano entusiasti, e anzi chiedono celerità nell’operare la revisione. L’opposto di quello che accade ora: Salvini e Meloni che si esaltano per la riforma del catasto, col rischio della stangata per i contribuenti.

mario draghi.

Fantascienza, si dirà. E invece no: è tutto vero. Succedeva con la delega fiscale del 2014, la riforma era la stessa e il testo pure. Non a caso è stato ricopiato in modo pressoché pedissequo nella delega approvata in questi giorni.

MARIO DRAGHI DANIELE FRANCO

Anzi, all’epoca non c’era stata neppure la premura, voluta ora da Draghi, di specificare che la revisione non avrebbe influito sulla “determinazione della base imponibile dei tributi”. Ma i sovranisti non ci badavano.

matteo salvini, giancarlo giorgetti, gian marco centinaio

“Apprezzabile”, anzi “doverosa”, definivano i patrioti di FdI la revisione del catasto. Il leghista Centinaio sollecitava a fare presto. “Cinque anni? In cinque anni di evasione ce ne sarà veramente tanta, serve un’accelerazione”. Fosse dipeso da lui, la riforma sarebbe già conclusa da tempo. E con tutti i commi che oggi Salvini considera indegni.

GIAN MARCO CENTINAIO 1

Si è perfino presentato coi fogli in mano davanti ai giornalisti, Salvini, due giorni fa. “Articolo 7, comma 2, lettera a e b: qui si nasconde l’aumento delle tasse”, sentenziava. “Qui si vuole ‘attribuire a ciascuna unità immobiliare un valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori normali espressi dal mercato’”.

riforma del catasto 9

E su quell’attualizzata si soffermava come si fa su un dettaglio scabroso. “E poi – proseguiva nella lettura – si vogliono ‘prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane’”.

Ecco l’imbroglio: voleva fargliela sotto il naso, Draghi, e invece lui, il Capitano, se n’è accorto. Non s’è accorto, però, che quelle proposte il suo partito le aveva già approvate.

salvini meloni

Per ben tre volte: due alla Camera e una al Senato, tra il settembre del 2013 e il febbraio del 2014. E quei due commi c’erano. La famigerata lettera a era divisa in due sottocommi, f e h, del comma 2 dell’articolo 1. L’altra lettera incriminata, la b, è addirittura copiata parola per parola.

La delega del resto venne varata al termine di un lavoro avviato dal governo Berlusconi e arrivato fino a quello Renzi. Convergenze trasversalissime: tra i primi firmatari c’erano i dem Causi e Migliore e il montiano Zanetti; il relatore alla Camera fu quel Daniele Capezzone, allora in FI, che oggi dalle colonne della Verità tuona contro “il bagno di sangue”, “la bomba a orologeria” della riforma del catasto di Draghi.

riforma del catasto 1

E andarsi a rileggere i commenti che facevano i sovranisti di allora è sorprendente. Il 4 febbraio del 2014, al Senato, i leghisti Bellot e Centinaio invitavano il governo alla celerità, perché, come affermava il futuro ministro dell’Agricoltura, “ormai da mesi diciamo che ci sono zone d’Italia dove il catasto non esiste neanche, dove c’è un abusivismo selvaggio, pazzesco”.

Due settimane più tardi, alla Camera, il leghista Busin ribadiva che “la riforma del catasto è forse la più urgente per evitare vere e proprie ingiustizie”. Pasquale Maietta, di FdI, si augurava che “questa non sia l’ennesima delega i cui decreti attuativi subiscono continui rinvii”. Invece andò a finire proprio così. Non se ne fece niente. Con grande scorno di leghisti e meloniani, evidentemente: fosse dipeso da loro, sarebbe già in vigore, la “patrimoniale”.