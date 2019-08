SALVINI METTE LA PISTOLA CARICA SUL TAVOLO: “MANOVRA CORAGGIOSA O SI VA AL VOTO” - SCONTRO SULLA GIUSTIZIA, I 5 STELLE ACCUSANO IL LEADER LEGHISTA: “È COME BERLUSCONI” – DI BATTISTA RINCARA LA DOSE: “LA LEGA? UN BANALISSIMO PARTITO DI SISTEMA CAPACE SOLO DI CAMUFFARSI MEGLIO DEGLI ALTRI” – REPLICA AL VELENO DI SALVINI: “GLI INSULTI DEL VACANZIERO PIÙ PAGATO DEL MONDO NON MI INTERESSANO” – E SULLA TAV IL “CAPITONE” STRONCA IL M5S...

Alberto Mattioli per “la Stampa”

Il day after del Consiglio dei ministri più lungo e meno risolutivo della storia repubblicana si apre con Matteo Salvini che tiene una conferenza stampa al Viminale Due, il Papeete Beach di Milano Marittima, e con un look quasi istituzionale: camicia, pantaloni lunghi e, vabbé, infradito.

Celebra il solito bollettino della vittoria (sbloccata la Asti-Cuneo e riportata l' Educazione civica nelle scuole), lancia la candidatura di Lucia Borgonzoni alla presidenza dell' Emilia-Romagna, litiga con il videomaker che ha immortalato il pargolo sulla moto d' acqua della polizia («Lasciate stare i figli»), annuncia l' ennesima «provocazione» nel Mediterraneo e poi la spiega a SkyTg24: «I tedeschi si prendono 30 migranti della Gregoretti solo se noi ne facciamo sbarcare 40 dall' Alan Kurdi. Mi sono rotto le palle. Ong avvisata mezza salvata: se le navi entrano in acque italiane le sequestriamo».

Però la litigata quotidiana con i Cinque stelle verte sulla giustizia. Previa consultazione con Giulia Bongiorno, Salvini stronca la riforma Bonafede ed evoca la crisi, quella che tutti minacciano e nessuno fa: «O una riforma della giustizia è importante, vera, pesante, significativa, e dimezza davvero i tempi del processo penale, oppure non siamo al mondo e al governo per fare le cose a metà».

Naturalmente i grillini non gradiscono e la polemica trasloca sui social. Su Facebook, arriva l' attacco di Luigi di Maio a Salvini, uguale e contrario a quello di Salvini a Di Maio: «Mi aspetterei muri e "no" dalle forze di opposizione. Ma da chi sostiene questo governo mi aspetto lealtà. Governiamo con serenità e trasparenza.

Se qualcuno ha in mente altro, lo dica tranquillamente». Il Guardasigilli Alfonso Bonafede ricorre invece a un video dove prima insinua che i leghisti si oppongono alla sua riforma della giustizia soltanto per far saltare quella della prescizione che entrerà in vigore a gennaio e poi, onta massima, li paragona all' abborrito Cavaliere: «La separazione delle carriere dei magistrati e la riforma delle intercettazioni sono i due punti forti della politica sulla giustizia di Silvio Berlusconi. Dico alla Lega che sono aperto a tutte le proposte, ma non stanno governando con Berlusconi. Se lo mettessero in testa».

Dalle amate sponde della Riviera, controreplica di Salvini: «Cosa c' entra Berlusconi? Noi la buona volontà ce la mettiamo ma se Bonafede inizia a tirare in ballo Berlusconi...». Poi su Facebook sbuca, buon ultimo, Alessandro Di Battista con l' abituale moderazione: «Uguale al Pd sul Tav e sulle altre mangiatoie. Uguale ai radicali sulle privatizzazioni selvagge e allo stesso tempo sul salvataggio (con denaro pubblico) delle radio di partito. Uguale a Forza Italia sulla giustizia e sull' eterno tentativo di proteggere i colletti bianchi.

Questa è la Lega Nord.

Un banalissimo partito di sistema capace solo di camuffarsi meglio degli altri. Prima o poi gli italiani se ne renderanno conto». Figuriamoci Salvini: «Gli insulti del signor Di Battista, il vacanziero più pagato del mondo, non mi interessano. Abbiamo la fiducia di milioni di italiani, chi se ne frega di Di Battista». Segue chiosa di Di Maio: «Trovo curioso che si dia a Di Battista del vacanziero da una spiaggia».

Fin qui il solito batti e ribatti fra alleati di governo.

Poi in serata da Palazzo Chigi fanno sapere che Bonafede si è presentato da Conte per sottoporgli una possibile mediazione sulla riforma del processo penale, mentre Bongiorno annuncia che se per ora l' accordo non c' è, non significa «che la riforma è su un binario morto». Nell' attesa di mettersi d' accordo o di rimandare tutto, oggi ci sarà qualcos' altro su cui litigare.

SALVINI: "MANOVRA CORAGGIOSA O AL VOTO"

Da www.adnkronos.com

"È chiaro che se arriva una manovra inadeguata... Noi abbiamo in testa un’idea chiara: questa è una manovra importante in cui tutti dovranno avere coraggio. Se no il coraggio lo chiediamo agli italiani". Così, intervistato dal Corriere della Sera, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, lanciando la sfida all'alleato 5S sulla legge di bilancio. Salvini, spiega quindi che la manovra sarà lo spartiacque per il futuro dell'esecutivo.

Rispondendo sempre sul futuro del governo, Salvini punta il dito contro i troppi no: il governo va avanti? "Non so, se il Ministro dell’Ambiente non proroga le concessioni per la ricerca e l’estrazione del petrolio, lì sono migliaia di posti di lavoro in fumo, non mi pare che la situazione economica lo consenta. E poi, a un anno dalla tragedia di Genova, la Gronda sarebbe partita se Toninelli non l’avesse bloccata. Il primo che la bloccò fu Burlando, l’accoppiata Toninelli-Burlando fa un po’ effetto...".

Salvini riconosce comunque le cose fatte: "È un governo che gode della fiducia della maggioranza degli italiani. E poi, guardi all’ultimo periodo. È stata sbloccata la Tav, abbiamo vinto l’Olimpiade invernale, anche se c’erano dei contrari, oggi abbiamo sbloccato la Asti-Cuneo, riparte la Napoli Bari ferroviaria, è pronto il piano di investimenti per polizia e vigili del fuoco".

Poi, sul via libera in Senato sul dl Sicurezza bis, che passerà per il voto di fiducia, Salvini spiega: "E che cosa dovevamo fare? Il Pd ha presentato 1.200 emendamenti, non il modo migliore per impostare una discussione seria. Così, almeno vedremo se questo governo ha una maggioranza..."

La mozione sulla Tav? "Surreale. È un po' surreale che una forza di governo presenti una mozione per bloccare un’opera che serve a tutti gli italiani, voluta dalla Lega e dal presidente del Consiglio: così votano contro di lui".

