26 set 2019 20:10

SALVINI NON AVRÀ LA MAGGIORANZA, MA HA LA MAGGIORATA! - FRANCESCA CIPRIANI: “QUESTO NUOVO GOVERNO NON MI PIACE. DEVE TORNARE MATTEO, ALTRIMENTI L’ITALIA FARÀ UNA BRUTTA FINE. CI VORREBBE UNA RIVOLUZIONE, LE PERSONE DOVREBBERO SCENDERE IN PIAZZA” - “LA TASSA SULLE MERENDINE? NE MANGIO TANTE E DICO NO: SONO IL PROFUMO DELLA VITA” – FOTOGALLERY SENZA CENSURA