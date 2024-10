SALVINI NON È PIÙ LA SUPERSTAR DI PONTIDA: SUL PRATONE GLI APPLAUSI SONO PER VANNACCI E ORBAN – IL GENERALE AL CONTRARIO ARRINGA LA FOLLA SULLA CITTADINANZA ALLA FACCIA DI TAJANI: "L'ABBIAMO EREDITATA. SE ANDATE IN ARABIA SAUDITA DOPO 5 ANNI VI SENTIRESTE ARABI?" - POI ARRIVA IL PREMIER UNGHERESE: “IL PROCESSO OPEN ARMS È UNA VERGOGNA. PORTEREMO I MIGRANTI IRREGOLARI A BRUXELLES” – IL “CAPITONE” CHIUDE AI SACRIFICI PROMESSI DAL “SUO” MINISTRO GIORGETTI: “PAGHINO I BANCHIERI E NON GLI OPERAI”. POI LA BUTTA SUL MISTICISMO, TRA “SANTA ALLEANZA DEI POPOLI EUROPEI” E TRUMP “SALVATO DALLA MANO DEL SIGNORE” - VIDEO

MANOVRA: SALVINI, PAGHINO I BANCHIERI E NON GLI OPERAI

GEERT WILDERS - MATTEO SALVINI - VIKTOR ORBAN - ANDRES VENTURA - PONTIDA 2024

(ANSA) - "Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri e non gli operai". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini dal palco di Pontida a proposito delle misure previste dalla prossima legge di bilancio. Salvini ha aggiunto: "Il governo è compatto, è un governo di amici prima ancora di alleati, ovviamente ogni tanto discutiamo"

SALVINI,VIA LA CITTADINANZA A CHI DELINQUE, QUESTA PRIORITÀ LEGA

(ANSA) - Riguardo agli stranieri in Italia, "il problema non è il colore della pelle o dove il buon Dio ti ha fatto nascere.

matteo salvini pontida 2024 foto lapresse

Però la ricetta per i prossimi anni non è concedere più cittadinanze o regalarle il più velocemente. La priorità, per la Lega, è di revocare la cittadinanza a quelli che delinquono". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini dal palco di Pontida. E ha aggiunto: "La cittadinanza é un atto di fede. E' il secondo mazzo di chiavi di casa nostra ma se tradisci questa fiducia contro chi ti ha garantito scuola previdenza e sanità, e poi spacci, stupri e uccidi, la soluzione è solo: via la cittadinanza e torna al tuo paese. Non abbiamo bisogno di altri delinquenti".

SALVINI, GRAZIE A BOSSI E MARONI PER AVERCI PORTATO FIN QUI

(ANSA) - "Un eterno grazie a Umberto Bossi e a Roberto Maroni per averci accompagnato fino a qua". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini a inizio del suo intervento che chiuderà il raduno del partito a Pontida.

matteo salvini sul palco di pontida 2024

OPEN ARMS:SALVINI, CONDANNA SAREBBE ANCHE AD ALLEANZA POPOLI UE

(ANSA) - "Io andrò avanti a testa alta. E anche in caso di condanna (per il processo Open arms, ndr) processano chi ha fatto il suo dovere, ma non possono processare un intero popolo. Possono arrestare una persona che ha difeso i confini nazionali, ma non un intero popolo. Anzi, la santa alleanza dei popoli europei che oggi nasce a Pontida.

Vi do la mia parola d'onore che non mollo e non mollerò mai, per voi e per i nostri figli". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini che con il riferimento al processo palermitano per cui rischia il carcere, ha chiusi il suo intervento dal palco di Pontida. Salvini ha ribadito di non essere "preoccupato, al massimo sono indignato e sorpreso da gente che tradisce, che non ha onore e non ha dignità".

SALVINI RINGRAZIA ALLEATI STRANIERI, MI DATE CORAGGIO

viktor orban pontida 2024 foto lapresse

(ANSA) - "Fate un applauso ai nostri ospiti stranieri, perché si senta ovunque. Sono arrivati fin qua di loro spontanea volontà. Grazie fratelli e sorelle. Ci date e mi date coraggio, non siamo soli". L'ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini incitando i militanti del suo partito, riunito a Pontida, ad applaudire le delegazioni straniere dei partiti sovranisti europei che l'hanno preceduto sul palco.

ORBAN, 'SALVINI È EROE E VERGOGNA PROCESSO', PONTIDA APPLAUDE

(ANSA) - Numerosi applausi dai leghisti, riuniti a Pontida, all'esordio sul palco di Viktor Orban, il primo ministro ungherese e leader di Fidesz che, ospite della manifestazione della Lega, ha ringraziato il pubblico mettendosi la mano sul cuore. Poi ha citato Matteo Salvini dicendo: "Noi in Ungheria festeggiamo Salvini come un eroe perchè ha chiuso i confini e ha difeso le case degli italiani - ha aggiunto Orban interrotto dagli applausi dei militanti - Anzi, ha difeso anche l'Europa e meriterebbe una onoreficienza e non un procedimento giudizirio. Quello in corso è una vergogna".

ROBERTO VANNACCI SUL PALCO DI PONTIDA 2024 - FOTO LAPRESSE

ORBAN, PORTEREMO MIGRANTI IRREGOLARI A BRUXELLES

(ANSA) - Se continuerà l'immigrazione irregolare in Europa, "noi da Budapest i migranti li porteremo a Bruxelles e li deponiamo davanti agli uffici di Bruxelles. Se vogliono quei migranti che se li tengano!".

L'ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban dal palco di Pontida e accolto da numerosi applausi dei leghisti e cori 'Orban Orban Orban'. Orban ha aggiunto: "Non credete che sia impossibile, noi siamo l'esempio vivente", ricordando che "in Ungheria il numero dei migranti è zero, noi non diamo in mano altrui il nostro paese.

matteo salvini pontida 2024 foto lapresse

Non facciamo entrare gli illegali, noi difendiamo i confini. Chi vuole entrare deve aspettare il permesso e deve farlo fuori dai nostri confini", e sulle politiche sociali che "da noi il padre è uomo e la madre è donna e questo resta così anche se la sinistra internazionale si mette contro. Oggi l'Ungheria è il paese più sicuro d'Europa".

VANNACCI, QUA PERCHÉ CREDO NELLA PAROLA DATA. E PONTIDA APPLAUDE

(ANSA) - "Oggi sono qua. Chi l'avrebbe detto, vero? Dicevano che per Vannacci la Lega era un taxi e invece no. Io sono qua, io ci credo nella parola data e nell'onore". L'ha detto Roberto Vanancci, eurodeputato della Lega dal palco del raduno leghista di Pontida. Alle sue parole, i militanti sul pratone hanno risposto con applausi. Vannacci ha aggiunto: "Andremo avanti tutti insieme e non ci fermeranno".

VANNACCI, CITTADINANZA È QUELLA EREDITATA DA PADRI CON SACRIFICI

viktor orban andres ventura pontida 2024 foto lapresse

(ANSA) - "La cittadinanza è l'eredità che ci siamo guadagnati e che si sono guadagnati i nostri nonni sul Carso e i nostri padri con sacrifici e lavoro avendo poi il diritto di tramandarla ai nostri figli, questa è la nostra cittadinanza".

L'ha detto dal palco Roberto Vannacci, l'eurodeputato eletto con la Lega che per la prima volta partecipa al raduno leghista di Pontida. Il generale prima di cominciare a parlare ha ringraziato i leghisti per l'accoglienza dicendo: "E' con grande rispetto che mi rivolgo a voi". Poi ai militanti e sempre sulla riforma della cittadinanza, ha aggiunto: "Voi se andate in Arabia saudita dopo 5 anni vi sentireste degli arabi? Anche perché non c'è neanche la reciprocità".

viktor orban andres ventura pontida 2024 foto lapresse

FUSTER (VOX), PATRIOTI UE GUARDANO A PONTIDA CON SPERANZA

(ANSA) - "I Patrioti europei guardano qui, al prato di Pontida, come un rinnovato esempio di resistenza e sperana in tempi di nemici feroci". L'ha detto il portavoce di Vox, Jose Antonio Fuster, dal palco di Pontida scherzando a inizio intervento sulla sua somiglianza fisica con il leader leghista Matteo Salvini. "Molti mi confondono con il 'Capitano' ma per lui dovete aspettare ancora un po'", ha detto sempre parlando in italiano. Parecchi applausi hanno scandito le sue parole, fra i militanti leghisti. "Noi abbiamo vinto e vinceremo ma solo se resteremo insieme", ha aggiunto e concluso: "A nome del popolo spagnolo, vi dico: Avanti senza paura di niente e nessuno".

matteo salvini viktor orban pontida 2024 foto lapresse.

VENTURA (CHEGA), SALVINI È PERSEGUITATO,UE HA BISOGNO DI LUI

(ANSA) -- "Matteo Salvini è perseguitato perché continua a credere che questo paese va protetto. Noi tutti noi dobbiamo difenderlo" e "noi abbiamo bisogno di più Salvini, in tutta Europa". L'ha detto Andrè Ventura, deputato di Chega, il partito della destra portoghese, ospite del raduno della Lega in corso a Pontida e riferendosi ai problemi giudiziari del segretario.

WILDERS, NOI STIAMO CON ISRAELE,CHI È PRO HAMAS TORNI A CASA

(ANSA) -- "Noi stiamo con Israele, non li abbandoneremo mai. E ai nemici che approvano le violenze di Hamas diciamo che non è questo il vostro posto, non è casa vostra, tornate a casa". L'ha detto il leader dell'ultradestra olandese Geert Wilders dal palco di Pontida, il raduno della Lega in corso nella Bergamasca.

ROBERTO VANNACCI SUL PALCO DI PONTIDA 2024 - FOTO LAPRESSE

WILDERS, A PONTIDA OGGI IL GIURAMENTO DEI PATRIOTI EUROPEI

(ANSA) - "Oggi è il tempo di fare un nuovo giuramento a Pontida: tutti i patrioti europei saranno al fianco del loro leader Matteo Salvini. Nessuno ci fermerà, hanno cercato di fermarmi nei Paesi bassi ma non ci sono riusciti e io sono più forte che mai. Hanno cercato di fermare Salvini ma non ci riusciranno, sarà più forte che mai".

Così il leader dell'ultradestra olandese Geert Wilders dal palco di Pontida, il raduno della Lega in corso nella Bergamasca. Poi ha aggiunto che "il patriotissimo è una virtù e Salvini è un uomo virtuoso" per la battaglia contro "lo tsunami dell'immigrazione clandestina di massa che ci rende stranieri a casa nostra".

GEERT WILDERS - ANDRES VENTURA - MATTEO SALVINI - VIKTOR ORBAN - PONTIDA 2024

E rivolgendosi direttamente al segretario leghista che lo sta ascoltando vicino al palco, Wilders ha aggiunto: "Matteo, tutti quelli che sono qui ti vogliono bene. Quando sarai in tribunale sarai il nostro eroe. Noi siamo con te, ecco perché siamo qui viva Matteo Salvini, vai pe rla tua strada, segui la tua strda, non ti abbandoneremo mai, non sarai mai solo".

TRISTE PONTIDA. GENTE POCA, VANNACCI SUPERSTAR. ORBAN: “SALVINI EROE. BRUXELLES VA OCCUPATA, PRESA”

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso e Alessandro Luna per www.ilfoglio.it

raduno di pontida 2024 1

Gente poca, fango tanto. Forse pioggia. Si apre Pontida e l’attesa non è per Salvini ma per Orban che ieri sera ha mangiato la tinca. Gli stand pieni sono quelli del meridione, Calabria e Campania. Il generale stivalone Vannacci viene inseguito dall’inviato spiritato delle Iene e dice che forse si prende la tessera. C’è odore di salamelle.

Video di Salvini sotto processo. Riccardo Molinari è l’unico che parla di autonomia. Max Romeo sogna la segreteria della Lombardia. Un militante urla “sventolare” per coprire i buchi. Si attende il discorso di Giorgetti il “signor sacrifici”. Si Apre Pontida la prima punkofascia ma il popolo dov’è ? Domina il colore scuro, il nero. Il verde è un ricordo.

raduno di pontida 2024 11

Il governatore Attilio Fontana è il più rispettato, “galantuomo”, Calderoli avvisa che i bergamaschi “non sono coglioni” e difende la sua autonomia ma è Vannacci che straparla.

Dice: “La nostra italia non vogliamo cambiarla con nessuno altro”; “non vogliamo cedere sovranità alla istituzioni europee”; “noi non svenderemo la cittadinanza perché è una eredità che gli italiani si sono guadagnati sul Carso”. Urla. Bravo. Il Generale si è calato nella parte. “Il Marocco mi da la cittadinanza? La Nigeria?”. E in coro: “No!!!!”. “Non c’è motivo di regalarla agli altri”; “siamo con Salvini”; “noi oggi siamo qui pronti a difenderlo”.

matteo salvini viktor orban pontida 2024 foto lapresse

Si è montato la testa: “Siamo qui per il nuovo corso della Lega. Siamo qui per onore”. E se la prende con i “voltagabbani”. Ma Vannacci è pure lo storico: “A Lepanto abbiamo sconfitto gli ottomani. Consacrato la supremazia dell’Europa”. E promette: “Io sono qua nella Lega, io credo nella parola data”.

[…] Alle 13,20, il clou: Orban, panza e presenza. Viene presentato come l’uomo che terrorizza la sinistra. Parte il coro “Orban” e lui, il magiaro crasso, con il traduttore di fianco, inizia: “In Ungheria festeggiamo Salvini come un eroe. Vergogna per la sinistra e per l’Europa. La libertà è insita nel sangue di tutti e due i popoli, italiani e ungheresi, e noi siamo i loro eredi. L’Italia è degli italiani , l’Ungheria è degli ungheresi e i comunisti”.

geert wilders viktor orban matteo salvini pontida 2024 foto lapresse

Poi si domanda: “Cosa mai potrò darvi io a voi? Una cosa sola: posso raccontarvi le mie esperienze. L'Europa è invasa dalle politiche di sinistra, viviamo sull’oceano dell’ egemonia di sinistra”. Un leghista: “Riprenditi la Salis”. Orban: “La madre è donna e il padre è padre. Nel nostro paese entra solo chi ha il nostro permesso. In Ungheria il numero dei migranti è zero! I burocrati di Bruxelles puniscono l’Ungheria.

Ogni giorno sborsiamo un milione di euro perché non facciamo entrare i migranti. È una vergogna di Bruxelles. Se ci puniscono trasporteremo i migranti e li deponiamo a Bruxelles”.

pontida 2024

Brividi. Di paura. Prende i soldi dall’Europa ma sputa sull’Europa: “Europa è un posto peggiore rispetto ad anni fa. Noi ci preoccupiamo per il futuro dei nostri figli. Fa paura pensare come sarà Europa tra dieci anni”. La parola spaventosa: Bruxelles va occupata, presa. Ci riprenderemo Varsavia”. In pratica è per invadere la Polonia.

Il finale è per Salvini, un lord a confronto: “Revochiamo la cittadinanza per chi delinque. Nessuno fermerà la santa alleanza dei popoli Europei”. Il Cielo ci pensi.

