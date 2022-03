SALVINI, OLTRE ALLA FACCIA, HA PERSO ANCHE LA VOCE - “IL FOGLIO”: "È PASSATO DA CENTODICIASSETTE A SOLE QUATTORDICI DICHIARAZIONI. IN MEZZO C’È STATA LA POLONIA. LA FIGURA DI TOLLA IN MONDOVISIONE. L’EVENTO DECISIVO. DOPO IL QUALE QUELLI DELLA LEGA DEVONO AVERGLI MESSO UNA CAMICIA DI FORZA” - “CHIUNQUE ALTRO SI SAREBBE GIÀ FERMATO DOPO IL FILOTTO DEL QUIRINALE. ORA TACE, MA NON PER STRATEGIA. NÉ PER CALCOLO INTELLIGENTE. È TROPPO TARDI. DOPO LA POLONIA IL SILENZIO È UNA NECESSITÀ”

salvini in polonia meme 6

Salvatore Merlo per “il Foglio"

È il primo vero segnale di de-escalation, come direbbero i nuovi virologi, ovvero i geopolitologi che li hanno sostituiti in tv.

Matteo Salvini ha smesso di sparare dichiarazioni dalla mattina alla sera, di bombardare con la sua immagine tutti i canali social e di onda media 24 ore su 24.

È un evento straordinario. Degno della massima attenzione. Il dichiaratore pronto uso, il trapezzista provetto, s’è fermato.

la figura di merda di Matteo Salvini in Polonia

Sulla guerra di Ucraina, per dire, è passato da centodiciassette dichiarazioni (calcolate dal Foglio tra il 24 febbraio e il 10 marzo) a sole quattordici dichiarazioni (dall’11 marzo a oggi). In mezzo c’è stata la Polonia. La figura di tolla in mondovisione.

matteo salvini e la diretta facebook in totale solitudine al campidoglio 2

Il momento fatale, direbbe Zweig. L’evento decisivo. Dopo il quale quelli della Lega devono avergli messo una camicia di forza. Un tappo di stoppa in bocca. Altrimenti non si spiega.

matteo salvini da mario giordano a fuori dal coro

D’altra parte, Matteo s’era imposto da anni un regime di comparsate piuttosto rigido per evitare che qualcuno potesse malauguratamente dimenticarsi della sua esistenza: alle 8.00 iniziava a parlare alle trasmissioni del mattino, poi convocava tutti i giornalisti davanti al Senato, subito dopo si concedeva un passaggio su Rete 4, seguito da “direttina” Facebook, mitragliata di agenzie, salottone di Bruno Vespa e infine ultima apparizione notturna su Instagram. Casa Salvini: le notti bianche di Matteo. Un format.

matteo salvini e la nutella

Un intreccio di vita vissuta in movimento tra soggiorno e tinello, tra un commento all’attualità politica e uno sguardo cupido alla Nutella.

E all’alba si ricominciava da capo: Mattino 5, conferenza stampa, Rete 4, diretta Facebook, Vespa o Giordano o Porro, Instagram, Nutella... All’infinito.

Volando sulle liane. Come quando s’era convinto d’essere il king maker del presidente della Repubblica, e allora lanciava nomi tipo coriandoli.

MEME DI SALVINI SOTTO CASA DI CASSESE

In tv, sui social, in agenzia. Citofonava a Cassese, a Massolo, a non meglio precisati “professionisti e avvocati”, quindi candidava la Casellati e dopo un’ora buttava in mezzo la Belloni. Ambi, terne, cinquine... tombola! Tutto in diretta. Un reality.

Chiunque altro si sarebbe già fermato allora, dopo il filotto del Quirinale, per consegnarsi all’arte del tacere. Un fondamentale e disatteso precetto politico, già espresso nel Settecento dall’abate Dinouart: “Il silenzio politico è quello di un uomo prudente, che si contiene, che si comporta con circospezione, che non si apre sempre, che non dice tutto ciò che pensa”.

salvini dirette instagram 1

Ora tace Salvini, ma non per strategia. Né per calcolo intelligente. È troppo tardi. Dopo la Polonia il silenzio è una necessità. La nemesi di uno che ha straparlato fino a perdere la voce (assieme alla faccia).

salvini in polonia meme 1

SALVINI MANGIA LA NUTELLA matteo salvini in diretta facebook con massimiliano romeo e riccardo molinari 2 fotografi italiani urlano buffone a salvini in polonia matteo salvini con il sindaco di przemysl, wojciech bakun LA VISITA DI SALVINI IN POLONIA - MEME LA VISITA DI SALVINI IN POLONIA - MEME la figura di merda di Matteo Salvini in Polonia matteo salvini diretta facebook MATTEO SALVINI CONTESTATO IN POLONIA CON LA MAGLIETTA DI PUTIN matteo salvini, giuseppe conte e i nutella biscuit matteo salvini diretta facebook di capodanno Salvini si toglie la mascherina e la mette in bocca, il tutto in diretta tv a DiMartedì salvini nutella meme salvini in polonia meme

bruno vespa e matteo salvini foto di bacco (2) salvini instagram playlist

salvini in quarantena mangia la nutella matteo salvini e matteo renzi e la nutella