29 gen 2022 17:27

SALVINI PIANGE, MA LETTA NON RIDE – CLAUDIO TITO: “I PARTITI SEMBRANO EDIFICI DIROCCATI. PIÙ DI TUTTI IL CENTRODESTRA. SALVINI HA INSEGUITO SOLUZIONI ESTEMPORANEE E SOPRATTUTTO IMPRATICABILI. CON UNA FANTASIA E UN DISTACCO DAL PAESE SENZA PRECEDENTI” – “ANCHE IL CENTROSINISTRA PERÒ HA EVIDENZIATO TUTTE LE SUE DEBOLEZZE. ENRICO LETTA È APPARSO COME L'UNICO LEADER NORMALE MA NELLO STESSO TEMPO IL PD SI È RIVELATO FRAGILE. ANCHE PER COLPA DI UN M5S DISARMANTE. GIUSEPPE CONTE È SEMPRE STATO AD UN PASSO DALL'ACCORDO CON IL CENTRODESTRA…”