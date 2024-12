SALVINI PRIMA ACCENDE IL FUOCO POI SI VESTE DA POMPIERE: “QUESTO È UN GOVERNO IN CUI CREDO, ARRIVERÀ FINO AL 2027 NONOSTANTE QUALCHE VOTO CONTRARIO” – IL “CAPITONE” ALL’ASSEMBLEA DI “NOI MODERATI” ATTACCA DI NUOVO LANDINI: “NON TUTELA I LAVORATORI MA PREPARA L’INGRESSO IN PARLAMENTO TRA LE FILE DELLA SINISTRA” – “SUL MEDIORIENTE HO DIRITTO DI COMMENTO, COME TAJANI SULLE BANCHE O SULLA RAI” – “DA FORZA ITALIA MI HANNO DATO DEL PARACULETTO? HO SMESSO DI ESSERE PERMALOSO QUANDO FACEVO LE SCUOLE ELEMENTARI”

(ANSA) - "Questo è un governo in cui credo, che arriverà fino al 2027 nonostante il voto contrario su questo o quell'emendamento". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in videocollegamento con l'assemblea nazionale di Noi Moderati.

(ANSA) - "Landini non tutela i lavoratori ma prepara l'ingresso in Parlamento tra le file della sinistra". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo in videocollegamento all'assemblea nazionale di Noi Moderati.

(ANSA) - "I cittadini hanno bisogno di banche vicine al territorio. Le grandi operazioni hanno allontanato il credito dai cittadini". Così il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, torna sul caso Unicredit-Bpm intervistato a 'Il Caffè della domenica' su Radio24. Salvini ha detto di essere d'accordo con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sul potenziale rischio di perdita di posti di lavoro e di chiusura di "centinaia" di sportelli. L'eventuale ricorso al Golden power sarebbe quindi legato a questi aspetti.

(ANSA) - "Ho smesso di essere permaloso quando facevo le scuole elementari. Non ci rimango male. Dovrei fare un altro mestiere se ci rimanessi male". Così Matteo Salvini risponde a Radio24 una domanda sui rapporti con Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier che ha invitato il collega di governo ad occuparsi delle sue competenze in materia di Trasporti e non di politica estera.

"Semplicemente ho ribadito quella che è una mia convinzione da sempre, il diritto alla difesa e all'esistenza di Israele, ribadendo che a mio avviso Netanyahu non è un criminale di guerra equiparabile ai terroristi islamici di Hamas. Poi, come Tajani fa i commenti sulle banche o sulla Rai, da vicepresidente del Consiglio è liberissimo di farlo. Ritengo che essendo vicepresidente del Consiglio anch'io, a precisa domanda che lei mi può fare io possa dare un'altra tanto precisa risposta".

Riguardo al taglio del canone Rai, emendamento della Lega al dl fisco non passato per il voto contrario di Forza Italia, Salvini non ha drammatizzato in vista della manovra: "Conto che sia un episodio, non è un emendameno che mette in discussione un governo che è il più stabile d'Europa".

(Adnkronos) - Il vicepremier Matteo Salvini non ha partecipato al Cdm 'lampo' per l'addio a Raffaele Fitto nominato vice presidente e commissario alla Commissione Ue a Bruxelles per un "problema di salute, fortunatamente superabile, di mio figlio. Molto semplice e mio figlio viene prima di qualsiasi addio", ha detto lo stesso premier intervistato su Radio 24 da Maria Latella a 'Il caffè della domenica'. Salvini ha poi detto di non prevedere nuovi vertici di maggioranza con Giorgia Meloni dopo la ricognizione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulle risorse per la manovra "ma sicuramente ci rivedremo numerose e numerose volte", ha aggiunto.

(ANSA) - "Mi piacerebbe essere presente il 20 gennaio" all'insediamento di Donald Trump alla Casa bianca. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al 'Caffè della domenica' su Radio24.

"Abbiamo avuto alcuni contatti direttamente con il presidente Trump, piuttosto che con Elon Musk nei mesi passati. Sono stato assolutamente contento della sua vittoria. Ritengo che la squadra di governo che sta mettendo in piedi, dal dipartimento per la sburocratizzazione al nuovo ministro dell'Economia e della Salute, mi sembra che, a partire dalle sue posizioni per far cessare la guerra tra Russia e Ucraina, possa essere una grande occasione di riordino a livello mondiale", ha detto.

(Adnkronos) - Il segretario generale della Cgil Maurizio "Landini aveva proclamato lo sciopero ancora prima di conoscere la legge di bilancio, lamentando i tagli sulla sanità che non ci sono, perché in sanità ci sono 136 miliardi di euro che è il record storico per il servizio sanitario nazionale, quindi mi sembra che faccia politica". Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini a 'Il caffè della domenica' su Radio 24. "E' suo diritto di farlo - osserva - come hanno fatto tutti i segretari della Cgil prima di lui che poi sono entrati in politica, lasciando il diritto di garantire agli italiani che vogliono lavorare tranquilli il diritto di farlo".

(ANSA) - "Ci sono delle minoranze che sono un problema, c'è il tema delle baby gang che ormai è un'emergenza nazionale e l'aumento delle forze dell'ordine è solo una delle risposte, insieme all'aumento degli insegnanti". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini tornando a Radio24 sui fatti di Corvetto.

"Ho apprezzato enormemente le parole di equilibrio della famiglia di Ramy, non ho apprezzato chi dà fuoco ai cassonetti. Sono una minoranza che va isolata. - ha aggiunto - Approfitto per condividere il caffè con le forze dell'ordine, perché non siamo nel far west con la polizia che insegue persone a caso.

Di fronte all'alt di una pattuglia, ti fermi. Ramy non era alla guida, c'era il suo amico, però è chiaro che se scappi da polizia e carabinieri ti metti a rischio. C'è da pregare e da attendere che le telecamere e la giustizia raccontino cosa è successo. Conto che la stessa comunità di Corvetto isoli quei criminali, quei delinquenti, quesi casinisti che approfittano di ogni occasione per danneggiare", ha concluso Salvini.

