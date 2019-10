la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 22

SALVINI, QUI NON ESTREMISTI MA ITALIANI ORGOGLIOSI

(ANSA) - "Questa non è una piazza di estremisti ma di italiani orgogliosi di essere italiani". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, nell'intervento conclusivo dal palco di San Giovanni.

SALVINI,SOGNO PAESE CON ERGASTOLO PER PEDOFILI E STUPRATORI

(ANSA) - "Voltaire diceva che il grado di civiltà di un Paese si giudica dalle condizioni delle sue carcere, per carità di Dio, ma io sogno un Paese in cui il pedofilo e lo stupratore per tutta la vita non possano mettere le mani addosso a donne e bambini. Chi sbaglia paga anche in divisa ma sono troppe le occasioni in cui si da per certa le accuse di stupratori e si arrestano i poliziotti". Così Matteo Salvini dal palco di piazza San Giovanni a Roma.

la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 23

SALVINI, RAGGI E ZINGARETTI DUE SCIAGURE, MANDIAMOLI A CASA

(ANSA) - "Sono ossessionato perché voglio un'Italia sicura e pulita e vorrei anche una Roma più sicura e pulita. Due incapaci insieme non fanno un buon sindaco e un buon governatore, perciò vi chiedo una mano per mandare a casa Raggi e Zingaretti, due sciagure vecchie". Così Matteo Salvini dal palco di piazza San Giovanni a Roma.

SALVINI, MANDARE A CASA EMILIANO E DE LUCA,POLITICI INCAPACI

(ANSA) - "Autonomia significa premiare il merito e mandare a casa gli incapaci. Significa mandare a casa gli Emiliano e i De Luca (il governatore della Puglia e della Campania, ndr), i politici incapaci del sud che hanno rubato i soldi per anni dimenticandosi della gente. A casa, a casa!". Così Matteo Salvini dal palco di piazza San Giovanni a Roma.

la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 21

C.DESTRA: SALVINI, GRILLO TOGLIE VOTO ANZIANI, POI DISABILI

(ANSA) - "Sorrido quando sento Beppe Grillo che vorrebbe togliere il voto agli anziani...Oggi tocca a loro, poi lo faremo con i disabili". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, nell'intervento conclusivo dal palco di San Giovanni. E la folla, come ha fatto con Meloni, ha ripetuto "Grillo, Grillo, vaffanculo". E Salvini, ironico,: "A lui piace...".

C.DESTRA: PIAZZA RITMA "GRILLO VAFFA..."

la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 20

(ANSA) - "Grillo vaffa...". E' la frase ritmata che a lungo piazza San Giovanni ha urlato quando dal palco Matteo Salvini ha ricordato che il leader di M5s vuole togliere il voto agli anziani. In una piazza composta perlopiù da ultracinquantenni sono partiti anche dei prolungati ''buu". I manifestanti hanno anche reagito con veemenza quando Salvini ha parlato dei sei poliziotti agli arresti domiciliari perché accusati di aver picchiato stupratori e pedofili. Non sono mancate risate e applausi di condivisione quando Salvini ha definito il sindaco Raggi e il leader del Pd Nicola Zingaretti "il duo sciagura". Molto calore e approvazione hanno suscitato nei manifestanti le parole d'accusa del leader della Lega rispetto alla vicenda di Bibbiano.

la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 18

C.DESTRA: SALVINI APRE INTERVENTO ASCOLTANDO PAROLE FALLACI

(ANSA) - "Voglio ricordare e ascoltare le parole di Oriana Fallaci". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, aprendo il suo intervento conclusivo dal palco di San Giovanni, invitando ad ascoltare le parole della scrittrice e giornalista fiorentina sul valore dell'italianità, e dell'inno di Mameli, recitate da una voce narrante.

C.DESTRA:CAV, QUI PER MANDARE A CASA GOVERNO TASSE

la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 24

(ANSA) - "Siamo qui per dire no al governo delle tasse, delle manette, della burocrazia, del giustizialismo fuori controllo. Siamo qui per mandare a casa un governo non eletto dagli italiani". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dal palco di Piazza San Giovanni.

C.DESTRA: FONTI LEGA, OLTRE 200MILA IN PIAZZA

(ANSA) - Oltre 200mila presenze in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione del centrodestra: è il dato fornito dall'organizzazione della Lega.

la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 25

MIGRANTI: MELONI, SE SERVONO I MURI SI COSTRUISCONO

(ANSA) - "Costruiremo un governo che dice che l'immigrazione illegale non si può fare in Italia, non ci sono scuse: su questo non si torna indietro. Se servono i muri si costruiscono i muri, se servono i blocchi navali, si fanno i blocchi". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in Piazza San Giovanni.

la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 27 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 26 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 1 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 3 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 14 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 16 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 12 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 10 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 13 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 11 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 15 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 28 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 17 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 9 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 8 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 5 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 4 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 6 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 7 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 2 la manifestazione del centrodestra a piazza san giovanni 19