IL GREEN PASS HA I GIORNI CONTATI - BUONE NOTIZIE PER NO VAX E ANTAGONISTI DELLE RESTRIZIONI: DA APRILE IL CERTIFICATO VERDE NON SERVIRÀ PIÙ IN BAR, RISTORANTI E LOCALI ALL’APERTO, L’OBIETTIVO DEL GOVERNO È FARNE A MENO DEL TUTTO ENTRO GIUGNO - L’OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50 RESTERÀ FINO AL 15 GIUGNO...