3 ott 2022 12:52

SALVINI, L’UOMO CHE FA TREMARE L’EUROPA (E WASHINGTON) – IN 4 ANNI IL CAPITONE E’ RIUSCITO A DILAPIDARE CONSENSI E CREDIBILITA’: LA COPERTINA DELL'EXPRESS SUL “NUOVO UOMO FORTE D’ITALIA CHE AFFASCINA LE PEN E INQUIETA MACRON” FU L’INIZIO DELLA CADUTA – LE SUE POSIZIONI FILORUSSE GLI HANNO ALIENATO LE SIMPATIE DEGLI AMERICANI CHE NON VOGLIONO VEDERE IL SUO NOME IN QUALCHE MINISTERO CHIAVE DEL PROSSIMO GOVERNO - SALVINI COMINCIÒ A DARE I NUMERI QUANDO ERA ALL’ACME DELLA SUA PARABOLA. UN PO’, SE VOLETE, COME RENZI. NOMEN OMEN?