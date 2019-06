SALVINI, L’UOMO FORTE DEL TELECOMANDO – “DORMO CON L’ARIA CONDIZIONATA A PALLA. FRANCESCA È FREDDOLOSA MA ALLA FINE DECIDO IO. IL TELECOMANDO DELLA TV E DELL’ARIA CONDIZIONATA SONO DI MIA PERTINENZA. L’ULTIMA VOLTA HA DORMITO CON LA FELPA DELLA SARDEGNA” – “LA SEA WATCH? IL COMPORTAMENTO DEL GOVERNO OLANDESE È DISGUSTOSO” – “MI STO APPASSIONANDO ALLA NAZIONALE FEMMINILE. IO E DI MAIO NON LITIGHIAMO MAI…”

matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 9

SEA WATCH, SALVINI: DISGUSTOSO COMPORTAMENTO GOVERNO OLANDESE, SE NE STRAFREGANO; SCRITTO A MIA COLLEGA INTERNI MA SENZA AVER RISPOSTA

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

La Sea Watch? “Il comportamento del governo olandese è disgustoso in questo frangente, educatamente e rispettosamente parlando, perché hanno questa nave che batte bandiera olandese e se ne strafregano completamente. Come se ci fosse una nave che batte bandiera italiana che andasse in giro nel porto di Rotterdam a far casino. Per loro è normale...”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Ha litigato con gli olandesi su questo tema? “No, io non litigo, scrivo. Ho scritto alla mia collega agli interni senza avere uno straccio di risposta”, ha aggiunto Salvini a Rai Radio1.

matteo salvini e francesca verdini al compleanno della regina elisabetta a villa wolkonsky 1

SALVINI: MATRIMONIO CON FRANCESCA? NON E'IN PROGRAMMA, STIAMO BENONE COSI'; LA NOTTE CON ARIA CONDIZIONATA A PALLA ANCHE SE LEI E' FREDDOLOSA

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

Il leader leghista a Un Giorno da Pecora: dove andrò in vacanza con la mia fidanzata? Intanto domenica la porto a Cantù... Il Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi ha toccato anche temi più leggeri oltre all'attualità politica, come il rapporto con la sua fidanzata Francesca Verdini, le vacanze e il clima torrido di questo periodo. In questi giorni di afa infernale, come si 'difende' dal caldo? “Dormendo con l'aria condizionata a palla, la tengo a 21 o 22 gradi”.

sea watch salvini

E chi dorme con lei, la signorina Francesca Verdini, come la pensa? “Chi dorme con me è freddolosa, c'è un dibattito in corso. Ma alla fine decido io: il telecomando della tv e dell'aria condizionata sono di mia pertinenza”. Quindi la sua fidanzata soffre il freddo durante la notte...”L'ultima volta ha dormito con la felpa della Sardegna...” Sta già pensando alle vacanze? “Sono ancora molto lontane. Andrò sicuramente qualche giorno con mia figlia, in montagna, e con mio figlio, con cui andrò al mare. Come sempre, in Italia”.

salvini verdini

E con Francesca andrà in vacanza? “Intanto domenica sera la porterò a Cantù, in Brianza, dove c'è anche un bel fresco...” Ha intenzione di sposarsi con la sua fidanzata? “Non ho in programma matrimoni“. E' più facile che il governo duri 4 anni o con lei si sposi con la signorina Verdini? “Il governo dura sicuramente 4 anni e io non ho in programma matrimoni. Stiamo benone così”, ha concluso a Rai Radio1.

GOVERNO, SALVINI: SE OGGI HO LITIGATO CON DI MAIO? NON LITIGHIAMO MAI E NON VOGLIO FARLO CON NESSUNO

luigi di maio matteo salvini

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

“Oggi su cosa ho litigato con Di Maio? Su nulla, noi non litighiamo mai. Io non voglio litigare con nessuno. La vita è così bella e così breve che non si può perder tempo litigando”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

MONDIALE FEMMINILE, SALVINI: MI STO ENTUSIASMANDO; BATTERE OLANDA? DOPO SEA WATCH SAREBBE ANCORA PIU' BELLO

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

FRANCESCA VERDINI MATTEO SALVINI

“Domani vedrò la partita della nazionale femminile di calcio contro l'Olanda, mi sto assolutamente entusiasmando”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Vista la tensione con l'Olanda per la vicenda Sea Watch, battere le 'Orange' domani sarebbe ancora più bello? “Ma sì, è come andare all'Ikea dopo aver superato la Svezia per le Olimpiadi Invernali. Mangerò con più gusto le polpettine...” Qual è la giocatrice più forte della Nazionale femminile? “Non chiedetemi i nomi, ma ho visto il portiere, massima stima per lei”, ha concluso a Rai Radio1 Salvini.

matteo salvini e francesca verdini al compleanno della regina elisabetta a villa wolkonsky 3 matteo salvini e francesca verdini al compleanno della regina elisabetta a villa wolkonsky 2 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 11 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 8 matteo salvini francesca verdini 17 matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (4) MATTEO SALVINI ARRIVA A CANTU' CON FRANCESCA VERDINI-6 matteo salvini francesca verdini 10 matteo salvini francesca verdini 9 matteo salvini francesca verdini 15 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 7 matteo salvini francesca verdini 16 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 5 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 4 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 6 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 2 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 3 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 14 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 1 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 15 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 16 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 17 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 10 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 13 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 12 matteo salvini e francesca verdini al compleanno della regina elisabetta a villa wolkonsky