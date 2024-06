SALVINI SI E' PERSO IL PARTITO - IL CARROCCIO, GRAZIE A VANNACCI, ARRIVA AL 9% MA VIENE COMUNQUE SUPERATO DA FORZA ITALIA (CHE NON AVEVA CANDIDATI COSI' INVITANTI) - IL DATO PIU' INQUIETANTE PER IL "CAPITONE": NELLE SUE STORICHE ROCCAFORTI, LOMBARDIA E VENETO, LA LEGA E' IL TERZO PARTITO, SUPERATO DA FRATELLI D'ITALIA E PD - ALLE EUROPEE DEL 2016, IL FU PARTITO DI BOSSI PRESE IN LOMBARDIA IL 43,38% ORA IL 13,10%. MENTRE NELLA REGIONE DI ZAIA NON E' ANDATA OLTRE IL 13,15%...

EUROPEE: VENETO, DEFINITIVO

4739 sezioni su 4739. Votanti

(ANSA) - 4739 sezioni su 4739. Votanti: Totali 2159733, Uomini 1066102, Donne 1093631.

ROBERTO VANNACCI MATTEO SALVINI

FRATELLI D'ITALIA 774623 37,58

PARTITO DEMOCRATICO 389053 18,88

LEGA SALVINI PREMIER 271142 13,15

FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 176891 8,58

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 125487 6,09

MOVIMENTO 5 STELLE 99866 4,85

AZIONE - SIAMO EUROPEI 84580 4,10

STATI UNITI D'EUROPA 65992 3,20

PACE TERRA DIGNITA' 41868 2,03

LIBERTA' 17635 0,86

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) 7418 0,36

ALTERNATIVA POPOLARE 6632 0,32

IN LOMBARDIA BALZO DI FDI, PD SECONDO,LEGA RESTA TERZA

roberto vannacci matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Fratelli d'Italia fa un balzo in avanti, il Pd si conferma al secondo posto e la Lega resta terzo partito, con Forza Italia in ripresa e la 'sorpresa' Alleanza Verdi Sinistra che sfiora il 7% e supera il Movimento 5 stelle: in sintesi è questo il quadro dei risultati delle elezioni europee in Lombardia, a cui va aggiunto un altro dato: quello dell'affluenza in significativo calo. In regione è stata del 55,29% contro il 64,10% del 2019.

A Milano addirittura è scesa al 52,91%: significa che praticamente un elettore su due non è andato a votare. Facendo un paragone con le scorse elezioni europee, quando la Lega era primo partito con il 43,38% e Fratelli d'Italia al 5,53%, tutto è cambiato. Il partito della premier (grazie anche alle sue 379.253 preferenze) è primo con il 31,79% dei voti, la Lega è terza con il 13,10%.

matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma

Tiene il secondo posto il Pd con il 22,63% dei voti (era al 23,08 cinque anni fa) e Forza Italia sale al quarto posto con il 9,31% scavalcando il Movimento Cinque stelle che passa dal 9,34 al 5,67 ed è dietro anche ad Alleanza Verdi Sinistra con il 6,78%. Significative alcune delle preferenze. Roberto Vannacci con le sue oltre 113 mila si conferma una buona scelta di Matteo Salvini per la Lega, mentre non sembra aver spostato voti l'endorsement di Umberto Bossi per l'ex leghista Marco Reguzzoni che candidato con Forza Italia ha ottenuto 6531 voti.

roberto vannacci matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma

Plebiscito per l'ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori (Pd), secondo in regione per preferenze (161945 ), seguito dalla collega di partito Cecilia Strada, con 157638. Guardando alle scorse politiche, invece, il quadro conferma la costante crescita di Fratelli d'Italia, la stabilità della Lega e un aumento di preferenze per Pd, Forza Italia e Avs, in parte grazie alle oltre 64 mila preferenze in Lombardia (110 mila nella circoscrizione) di Ilaria Salis.

Milano si conferma un capitolo a parte: il città il Pd è primo partito con il 31,38% dei voti seguito da Fratelli d'Italia al 21,73 e da Alleanza Verdi Sinistra al terzo posto, oltre il 10%, seguito da Forza Italia all'8,87 e la Lega al 6,13 superata anche da Azione (6,64) e Stati Uniti d'Europa (6,37).