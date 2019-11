Salvini a Rai1 annuncia di voler arrestare il presidente del Consiglio di cui è stato vice fino a pochi mesi fa,inventando un fantomatico reato di alto tradimento. In studio i conduttori non dicono nulla. Si può trasformare la Rai nel megafono della peggiore propaganda mai vista? pic.twitter.com/9I4x1SxVR1 — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) November 22, 2019

UE: SALVINI,SE DA CONTE ALTO TRADIMENTO VA PUNITO CON GALERA

(ANSA) - "Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se fosse andata così, allora saremmo di fronte ad alto tradimento. E, in pace come in guerra, è un reato punibile con la galera". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Unomattina, torna ad attaccare il premier, Giuseppe Conte, per la vicenda del Mes.

SALVINI, CONTE NON CAPISCE PIÙ COME SI CHIAMA, ORA AL VOTO

(ANSA) - "Conte non capisce più come si chiama, basta vederlo quando viene in tv: prima si vota meglio è". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Unomattina.

roberto poletti e matteo salvini

UE: SALVINI, PRONTO A CONFRONTO IN TV CON CONTE SU MES

(ANSA) - "Organizzate un confronto qui a Unomattina con Conte sul Mes? Se lui viene qua o fa la figura del bugiardo o dello smemorato".

REGIONALI: E-R;SALVINI, GIACCA O FELPA? EMILIANI NON CRETINI

(ANSA) - "Leggevo su un giornale che è una strategia, che mi metto la dolcevita per vincere in Emilia. Perché gli emiliani sono cretini e se mi metto la dolcevita mi votano, mentre se mi metto la felpa no...".