Claudio Bozza per il “Corriere della Sera”

«Stravinceremo le elezioni... Se ho fatto un fioretto? La notte di San Lorenzo ho espresso un desiderio, ma affinché si realizzi non bisogna raccontarlo. Però non ha a che fare con la politica». Il leader della Lega Matteo Salvini, davanti alla Statale di Milano, ha appena lanciato la proposta per abolire il numero chiuso a Medicina per curare la cronica carenza di medici e racconta così un desiderio misterioso espresso lo scorso 10 agosto.

«Alla politica ci penso io ed è una cosa che non ha neanche a che fare col Milan», precisa il leader. «Quindi senatore si risposa?», gli chiedono i giornalisti. La risposta, visto il suo ormai lungo fidanzamento con Francesca Verdini, è un sorriso: «No, però non c'è solo la politica». Fiori d'arancio o un lieto evento? Dall'entourage del Carroccio le bocche restano cucite.

Vicende private a parte, il capo della Lega è già tutto proiettato al dopo elezioni. E a chi, visto il momento drammatico, gli ipotizza la conferma di una guida non politica al ministero dell'Economia, Salvini ribatte: «È passata l'epoca dei tecnici. Noi chiediamo la fiducia agli italiani per la buona politica con la "p" maiuscola.

Ci prendiamo le nostre responsabilità. Io non vedo l'ora che arrivi il 26 settembre», ma non vuole correre il rischio di avere «un milione di disoccupati in piazza a novembre» per colpa di un Paese messo in ginocchio dai rincari di gas ed elettricità. Per questo motivo torna a incalzare il governo Draghi, e il leader pd Enrico Letta, su un maxi decreto immediato. Perché per la Lega «è meglio stanziare adesso 30 miliardi per salvare aziende e negozi, piuttosto che spenderne 100 tra sei mesi per pagare disoccupazioni e casse integrazioni».

Tutto mentre il Carroccio ha messo a segno un'ampia «campagna acquisti» al Sud, proprio dove il calo di consensi è stato marcato: si tratta di un trentina di amministratori campani di area civica e meloniana, tra cui la consigliera regionale Carmela Rescigno, già primario all'ospedale di Cava de' Tirreni (Salerno), che, candidata alle Europee del 2019 con Fratelli d'Italia, aveva raccolto circa 45 mila voti.

Mentre in serata a Piacenza, dove alle amministrative ha trionfato il Pd, Salvini prima ammette: «Tutti abbiamo un po' sbagliato», poi parte lancia in resta sui temi della sicurezza: «Se uno violenta, se uno stupra una donna o un bambino, per quanto mi riguarda - dice dopo che nei giorni scorsi in città è stato arrestato un presunto stupratore, richiedente asilo -, al di là della rieducazione, varrebbe un intervento farmacologico per impedirgli di stuprare per il resto dei suoi giorni».

E infine rilancia la sua ricetta di quando era al Viminale: «Non vengo qua a dire che se governerà la Lega non ci saranno più stupri, violenze e rapine, posso però riscontrare che quando erano in vigore i decreti sicurezza, quando si controllavano i confini, si assumevano forze dell'ordine e si accendevano telecamere, i reati diminuivano».

