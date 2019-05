SALVINI SOCIAL CLUB – IL "CAPITONE" PERDE VISUALIZZAZIONI SUI SOCIAL E LANCIA LA SECONDA EDIZIONE DEL “VINCISALVINI” - IL GIOCO A PREMI, PRESO IN GIRO DAI SUOI DETRATTORI, SERVE SOLTANTO A FARE IL PIENO DI LIKE, RINSALDARE LA COMMUNITY LEGHISTA DURA E PURA E ANCHE A RACCOGLIERE DATI UTILI PER LE CAMPAGNE ELETTORALI – IL VICEPREMIER CONTESTATO SBOTTA A CATANZARO: “MOSCERINI ROSSI ANDATE DA OLIVERIO”

"Sento delle zanzare, dei moscerini rossi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante il suo comizio a Catanzaro a un gruppo di contestatori che dal fondo della piazza fischiava e urlava "buffone" contro di lui. "Andate a trovare Oliverio, chi si somiglia si piglia" ha aggiunto il ministro dell'Interno riferendosi al governatore della Calabria Mario Oliverio (Pd) indagato per appalti pubblici.

Se metti tanti Mi piace alla sua pagina Facebook vinci una telefonata o un incontro con Matteo Salvini. «Più veloce sei più punti accumuli», spiega il vicepremier in un video pubblicato sul social network rilanciando il gioco Vinci Salvini. Giacca blu, camicia bianca e fare da consumato presentatore televisivo: «Anche questo video avrà tutti contro: i giornaloni, gli intellettualoni, i professoroni, gli analisti, i sociologi, ma noi usiamo la Rete finché ce la lasciano libera e vinciamo» dichiara sornione, per poi complimentarsi con la vincitrice della prima settimana, Debora.

Il gioco, infatti, funziona premiando quotidianamente o settimanalmente gli utenti più generosi di pollici alti su Facebook, Instagram e Twitter. Perché a Salvini faccia gioco è chiaro: in generale, e ancor di più alla vigilia del voto europeo, il leader della Lega è avido di quei Mi piace (visibili anche nel News feed degli amici di chi ha espresso la preferenza) che gli permettono di accrescere la notorietà digitale utile a sbarcare tutti i giorni sugli altri media. Con giochi del genere prova inoltre a raccogliere informazioni sui suoi seguaci e a capitalizzare l’attività sui social network. Iniziative del genere, in realtà, sono mal viste dal social network di Zuckeberg, che dal dicembre del 2017 ha iniziato la battaglia algoritmica contro i tentativi di forzare i Mi piace (si chiama engagement bait). Evidentemente Vinci Salvini sopravvive. E torna, dopo una prima incursione nel 2018, che gli è valsa una segnalazione al Garante per la privacy per presunto uso illecito dei dati dei partecipanti.

Secondo l’informativa del sito vincisalivini.it, a cui bisogna collegare il proprio profilo Facebook, i dati (nome, cognome, sesso, indirizzo di posta elettronica, Stato, comune e provincia di residenza) vengono trattati dalla società Lega per Salvini premier, con sede a Milano. Si legge inoltre che potranno essere trattati il riferimento all’account Facebook, la data di nascita, il numero di cellulare e i riferimenti agli account Instagram e Twitter. Come? Anzi, perché? Per consentire la partecipazione al gioco, permettere l’invio di materiale pubblicitario, elaborare statistiche e assolvere a specifiche richieste dell’interessato.