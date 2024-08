SALVINI È TERRORIZZATO DALL’OFFENSIVA DEL GENERALE VANNACCI E PUNGOLA DA DESTRA MELONI E TAJANI – AL MEETING DI RIMINI IL “CAPITONE” MANDA UN “PIZZINO” A FORZA ITALIA SULLO IUS SCHOLAE: “ESCLUDO CHE VOTI CON PD E 5 STELLE SU TEMI LEGATI ALL’IMMIGRAZIONE. IL PROGRAMMA PER CUI HANNO VOTATO GLI ITALIANI È LEGGERMENTE DIVERSO”. POI RICICCIA GLI INDENNIZZI AI BALNEARI, APRE DI NUOVO A FITTO COMMISSARIO UE E RIAPRE LA QUESTIONE RAI: “SOLUZIONE AL PROSSIMO VERTICE. CON MELONI IN PUGLIA NON ABBIAMO PARLATO DI POLITICA, ABBIAMO FATTO MERENDA"

SALVINI, ESCLUDO CHE FI VOTI CON PD E M5S SU IUS SCHOLAE

(ANSA) - "Penso di escludere che Forza Italia voti col PD e con i 5 Stelle su temi legati all'immigrazione. Il programma per cui ci hanno votato gli italiani è leggermente diverso". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini al Meeting di Rimini rispondendo a una domanda dei cronisti sullo Ius Scholae.

SALVINI, PRIORITÀ PER BALNEARI PRELAZIONI E INDENNIZZI

(ANSA) - Sul fronte delle concessioni balneari "sta lavorando l'intero governo. Ottenere l'ok della Commissione Europea alla prelazione per gli uscenti e agli indennizi sui lavori svolti penso siano due delle priorità nostre e della stragrande maggioranza delle aziende coinvolte".

Così, in un punto stampa al Meeting di Rimini il vicepremier, Matteo Salvini. Il dato che non ci sia scarsità di coste "è dimostrato dai fatti", ha aggiunto, per quanto riguarda "l'attualità, vogliamo riuscire a portare a casa la prelazione per gli uscenti e gli indennizzi per gli investimenti fatti su queste spiagge".

SALVINI,FITTO SAREBBE UN OTTIMO COMMISSARIO UE

(ANSA) - "Fitto sarebbe un ottimo commissario Ue". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini rispondendo ai cronisti al Meeting di Rimini.

SALVINI, SOLUZIONE SU CDA RAI AL PROSSIMO VERTICE MAGGIORANZA

(ANSA) - "Sicuramente si troverà una soluzione" sulle nomine del cda Rai nel prossimo vertice di maggioranza, "non vedo nessun tipo di problema". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha risposto ai cronisti al Meeting di Rimini

SALVINI, CON MELONI IN PUGLIA SOLO UNA MERENDA

(ANSA) - Salvini, in Puglia con Meloni solo merenda, niente politica In Puglia con la premier Meloni "non abbiamo parlato di politica, abbiamo fatto merenda". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini rispondendo ai cronisti al Meeting di Rimini.

