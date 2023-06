SALVINI VUOLE ABOLIRE IL CANONE PER DARE UN CALCIO A MEDIASET - LA BATTAGLIA DELLA LEGA PER ABOLIRE LA TASSA PIU’ ODIATA SAREBBE UN ATTACCO AL BISCIONE VISTO CHE ABOLIRE IL CANONE OBBLIGHEREBBE LA RAI AD AUMENTARE GLI SPAZI PUBBLICITARI A DISCAPITO PROPRIO DI MEDIASET - L'INTESA COSTRUITA DA FORZA ITALIA CON GIORGIA MELONI SI FONDA ANCHE SU UNA SORTA DI “GARANZIA” CHE I GIOIELLI DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI VERRANNO PRESERVATI - GASPARRI: “ALTRI SETTORI DELL'EDITORIA ANDREBBERO IN CRISI E DOVREMMO AFFRONTARE IL SALVATAGGIO DELLE AZIENDE”

Estratto dell’articolo di Federico Capurso per “la Stampa”

giorgia meloni matteo salvini silvio berlusconi al compleanno di salvini

A sentire Matteo Salvini, il canone Rai non avrà lunga vita: va abolito. […] Deve quindi aver sentito […] Giampaolo Rossi - «la Rai è il servizio pubblico che ha il canone più basso in Europa e quindi la capacità di investimento è direttamente proporzionale alle risorse economiche» - come se i vertici di viale Mazzini stessero accarezzando l'idea di […] aumentarlo.

[…] Dalle parti di Forza Italia e Fratelli d'Italia, il progetto leghista riceve una bocciatura piena: «Non è nel programma. Il canone non verrà abolito» […] Per Forza Italia, quello di Salvini è un attacco diretto alle aziende della famiglia Berlusconi. Abolire il canone, infatti, obbligherebbe la Rai ad aumentare gli spazi pubblicitari a discapito di Mediaset. E questo, per i forzisti, è forse il più grande affronto che si possa subire da un alleato.

berlusconi salvini

Il clima si è riscaldato, senza però incendiarsi, perché in fondo l'intesa costruita in questi mesi con Giorgia Meloni - spiegano dal partito del Cav - si fonda anche su una sorta di «garanzia» che i gioielli della famiglia Berlusconi verranno per quanto possibile preservati.

E infatti, parlando con La Stampa, il deputato Francesco Filini, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione di Vigilanza Rai, vuole essere il più netto possibile: «Da parte nostra non c'è alcuna volontà di abolire il canone». […] Una difesa che prende piede anche da un altro assunto, che nel partito di Meloni mettono in risalto con un certo candore: «Saremmo dei pazzi, ora che siamo al governo e abbiamo appena iniziato a ridisegnare la Rai - spiega una fonte del partito di Meloni - se decidessimo di impoverirla andando ad abolire il canone».

gasparri

Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza Rai e uomo di fiducia di Berlusconi quando si tratta di gestire i dossier televisivi, ha una ricetta alternativa: «Razionalizzare le spese, magari cedendo o accorpando alcuni canali della Rai, che sono troppi, e mettere un tetto alla pubblicità, che salvaguarderebbe il pluralismo».

[…] «Con la sua abolizione, la Rai dovrebbe cercare più pubblicità e in questo modo rischierebbe di mettere in crisi altre televisioni, altri settori dell'editoria», fa notare Gasparri. E a quel punto, «dovremmo affrontare il salvataggio delle aziende in crisi, le richieste di cassa integrazione...».

[…] Al momento, l'unico punto sul quale gli alleati sembrano poter trovare un accordo riguarda l'addio del canone pagato con la bolletta della luce a partire dal 2024. Fratelli d'Italia e Forza Italia vorrebbero spostarlo nella fiscalità generale, per evitare una nuova stagione di evasione della tassa […]

SALVINI BERLUSCONI