SALVINI, ZITTO E MOSCA - PD E 5STELLE VOGLIONO UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER INDAGARE SUI FINANZIAMENTI RUSSI ALLA LEGA - I POTERI D'INDAGINE DI QUESTO ORGANISMO SONO GLI STESSI DI QUELLI A DISPOSIZIONE DEI MAGISTRATI. E IL "MANDATO" È CHIARO: FARE LUCE SUGLI INCONTRI TRA “ESPONENTI DELLA LEGA E PERSONE DI NAZIONALITÀ RUSSA”, NONCHÉ SU “EVENTUALI CONNESSIONI DI QUESTE VICENDE CON LA VITA POLITICA ITALIANA”

Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

Il rilancio è stato deciso nelle ultime ore: la maggioranza giallorossa è pronta a varare una commissione per fare luce su Moscopoli. L' obiettivo è inchiodare Matteo Salvini alle sue eventuali responsabilità nella vicenda del Metropol. Fare luce sui presunti finanziamenti irregolari alla Lega, su cui già indaga la magistratura. E farlo in fretta: con un' indagine conoscitiva parlamentare o con una vera e propria commissione d' inchiesta, la cui legge istitutiva verrebbe votata già nelle prossime settimane.

Il piano è stato discusso negli ultimi giorni dai vertici dei gruppi parlamentari Pd e 5S. Sono stati informati anche i capi delegazione al governo, così come i ministri di peso dell'esecutivo. Giuseppe Conte, ovviamente, è tenuto costantemente aggiornato. E ieri, tra le righe, ha fornito una prima "copertura" politica all' operazione: «Rimango sorpreso quando ascolto Salvini pontificare sulla questione Barr - ha detto il premier Io ho chiarito. Forse dovrebbe farlo anche lui, spiegando che ci faceva con Savoini con le massime autorità russe, il ministro dell' Interno, il responsabile dell' intelligence russa».

Andare fino in fondo, dunque. Ma cavalcando quale strumento? È esattamente il dibattito di queste ore. Le armi più soft sono già cariche: al Senato un' interrogazione del dem Mirabelli, alla Camera un'analoga iniziativa in commissione dei deputati del Pd Bordo e Fiano. Ma non basta. Il contrattacco, come detto, prevede il varo di una commissione. Una vera e propria sfida a Salvini.

La via maestra è quella di una bicamerale d'inchiesta su Moscopoli. I poteri d'indagine di questo organismo sono gli stessi di quelli a disposizione dei magistrati. E il "mandato" è già riassunto in due proposte di legge depositate a luglio - senza particolare clamore - dal senatore del Pd Davide Parrini e dall' allora deputato dem Gennaro Migliore (oggi in Italia Viva): fare luce sugli incontri tra «esponenti della Lega e persone di nazionalità russa», nonché su «eventuali connessioni di queste vicende con la vita politica italiana».

L'idea, adesso, è di accelerare su questa strada, assorbendo le proposte esistenti in una nuova iniziativa di maggioranza, calibrata anche alla luce delle novità delle ultime settimane. L'unico dubbio che tormenta la maggioranza si può riassumere nell'interrogativo su cui si esercitano i vertici 5S e dem in queste ore: è consigliabile varare una commissione mentre è in corso un'inchiesta della magistratura, partita nel febbraio 2019? Non si rischia una fastidiosa sovrapposizione? Nulla di irregolare, sia chiaro, ma una valutazione politica ancora in corso. L' alternativa, comunque, è già pronta.

Si chiama indagine conoscitiva.

Permette di affidare a una commissione parlamentare permanente - in questo caso, probabilmente, la Esteri - l'approfondimento sui fatti di Moscopoli. Al progetto lavora in silenzio la dem Lia Quartapelle. Questo format prevede margini più limitati di quelli a disposizione di una commissione d'inchiesta, visto che mancano i poteri d' indagine equiparabili a quelli della magistratura. Ma permette comunque di allargare notevolmente la platea di chi può essere audito in Parlamento.

A differenza della commissione d'inchiesta, inoltre, l' indagine conoscitiva non ha bisogno di una legge che l' autorizzi, ma di un semplice voto dell' ufficio di presidenza della commissione permanente interessata. Esiste anche un precedente relativamente recente: l' indagine conoscitiva sugli incidenti del G8 di Genova del 2001, che portarono alla morte di Carlo Giuliani.

Quel che è certo è che la maggioranza è pronta ad andare fino in fondo. Dopo la puntata di Report, l' ha chiarito Nicola Zingaretti, denunciando «notizie inquietanti per la tenuta della democrazia italiana » e sostenendo: «Chi deve indagare, indaghi». La stessa linea di Paolo Gentiloni ed Enrico Letta. E i grillini sono pronti a schierarsi al loro fianco.

Resta sempre in campo, ovviamente, il lavoro parallelo del Copasir. Il Presidente leghista Raffaele Volpi ha negato la calendarizzazione del caso Moscopoli, ricordando che un' indagine della magistratura è ancora in corso. L' idea della maggioranza è portare comunque la vicenda davanti al comitato, almeno per quanto riguarda i profili che attengono alla sicurezza nazionale.

