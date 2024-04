15 apr 2024 17:42

SANGIULIANO DE' MEDICI! - IL MINISTRO DELLA CULTURA, IN DUPLEX CON DONZELLI, FA E DISFA NOMINE A FIRENZE: DOPO AVER CONSENTITO A SCHMIDT DI CORRERE A SINDACO SENZA DIMETTERSI DA CAPODIMONTE (SENZA PRECEDENTI PER UN DIRIGENTE A TEMPO), ORA I DUE DONZELLETTI DELLA FIAMMA SOGNANO DI PIAZZARE A VICESINDACO DELL’ITALO-TEDESCO LA FIGLIA DEL LORO AMICO GENNARO GALDO - SODALE DEL MINISTRO DAI TEMPI DELLA COMUNE MILITANZA MISSINA A NAPOLI, GALDO È IL VICEPRESIDENTE DEL MAGGIO FIORENTINO CHE VOTÒ CONTRO L’ACCORDO NARDELLA-SANGIULIANO PER FUORTES (IL GIOCO DELLE TRE CARTE NON MUORE MAI…)