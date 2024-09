SANGIULIANO S-BOCCIA! IL MINISTRO, FINITO NEL MIRINO DELLA CORTE DEI CONTI E INDAGATO PER PECULATO E RIVELAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO, PASSA AL CONTRATTACCO. IL SUO LEGALE PRONTO ALL’ESPOSTO CONTRO MARIA ROSARIA BOCCIA PER TENTATA ESTORSIONE E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY – GIALLO SUL G7 DELLA CULTURA A POMPEI: IL NEOMINISTRO GIULI DEVE PRENDERE UNA DECISIONE - L'IDEA DI UNA ESIBIZIONE DI ANDREA BOCELLI AL POSTO DEL CONCERTO DELL'ORCHESTRA DIRETTA DA BEATRICE VENEZI…

Niccolò Carratelli e Irene Famà per La Stampa - Estratti

GENNARO SANGIULIANO IN VERSIONE FRATE - MEME

Dopo i problemi di cuore e quelli lavorativi, per l'ormai ex ministro Sangiuliano arrivano i guai giudiziari. E la procura di Roma, a seguito dell'esposto presentato dal deputato di Avs Angelo Bonelli, l'ha iscritto nel registro degli indagati per peculato e rivelazione e diffusione di segreto d'ufficio.

Al centro dell'inchiesta, quindi, non solo le presunte spese pagate con i soldi dei contribuenti e l'utilizzo dell'auto della scorta, ma anche le informazioni che Sangiuliano avrebbe fornito all'ex amante ed ex collaboratrice.

In particolare quelle legate all'organizzazione del G7 in Campania. Così il fronte penale si somma agli accertamenti della Corte dei Conti del Lazio sulle trasferte dell'ex ministro e dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia.

«Ho visionato le chat del mio assistito e sono sereno. Non ho alcun timore di quello che può dire questa signora». Nel frattempo, il legale prepara l'esposto nei confronti dell'imprenditrice per episodi riconducibili alla tentata estorsione e alla violazione della privacy. Che darà il via, come da prassi, a un'ulteriore inchiesta.

ALESSANDRO GIULI E IL CASO BOCCIA SANGIULIANO - POSTER BY MACONDO

Accuse incrociate. E Maria Rosaria Boccia? Sembrava pronta a tornare in tv, poi il ripensamento all'ultimo minuto.

Intanto il Comitato per la sicurezza di Montecitorio le ha interdetto l'accesso alla Camera.

L'imprenditrice, che tramite i social attacca, si difende, si racconta, aveva pubblicato delle riprese dei corridoi di Montecitorio. Registrate di nascosto, con occhiali muniti di microcamera, e postate su Instagram, senza curarsi del rigoroso divieto.

«La violazione ha riguardato siti particolarmente sensibili, tra cui la Galleria dei Presidenti e il Transatlantico», si legge in una nota della Camera. E la lista è lunga. Le registrazioni tra il 2023 e il 2024 sarebbero una ventina. E così, per lei è scattato il divieto di ingresso. «Fino a diversa deliberazione degli organi competenti».

ARMATA BRANCA-MELONI - POSTER BY MACONDO

Insomma, i social a Boccia stanno creando qualche grattacapo. Ma lei non sembra curarsene. Nelle stories condivide a raffica interviste che ha rilasciato e pubblicità di quelle che rilascerà, articoli sull'ex ministro e così via. Sempre su Instagram procede con gli attacchi alla direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, nominata dall'allora ministro della Cultura consigliere per la musica.

Durante un'intervista in tv, aveva paventato un conflitto d'interessi e Venezi annuncia una querela. L'ennesima, nell'affaire Sangiuliano-Boccia. Schermaglie. Sospetti. Allusioni che si susseguono. Botta e risposta. Poi, ieri sera, un nuovo post, dove la difesa si intreccia con l'autocelebrazione: «Sono determinata a dimostrare la verità della mia virtù, soprattutto per amore della Repubblica italiana e della Democrazia».

C'è il fronte giudiziario, quello del j'accuse televisivo.

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

Poi quello del G7 ormai alle porte. «Non so che dire, non mi ha chiamato nessuno». Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio giura di non sapere ancora se tra otto giorni la sua città ospiterà una tappa del vertice dei ministri della Cultura. Nessuno conferma nemmeno il sopralluogo da parte dei tecnici del ministero, che dovrebbe essersi svolto ieri mattina. E nulla si è ancora mosso all'interno del Parco archeologico, dove in teoria le delegazioni straniere dovrebbero andare in visita nel pomeriggio di venerdì 20, per poi assistere a un concerto nell'Anfiteatro e cenare nella Palestra grande.

Questo il programma previsto finché Sangiuliano era saldamente alla guida del ministero e Boccia la sua aspirante consigliera per i grandi eventi, ancora sconosciuta ai più. Non è chiaro a che punto sia l'organizzazione, né quali ditte siano state individuate per l'allestimento degli spazi o per il catering.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE 1

In ogni caso, il neoministro Alessandro Giuli deve prendere una decisione: annullare l'evento o, più probabilmente, ridimensionarlo, limitandolo alla sola visita al Parco archeologico. Anche se nelle ultime ore è spuntata la suggestione di un ingaggio di Andrea Bocelli, per un'esibizione al posto del concerto dell'orchestra diretta da Beatrice Venezi. Giuli deve decidere, anche perché le opposizioni già gli stanno col fiato sul collo: «Batta un colpo, ne va della credibilità del nostro Paese», attacca Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione cultura alla Camera.

