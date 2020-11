L POVERO CRISTO MORTO E ABBANDONATO NEL BAGNO DEL CARDARELLI, COME SE FOSSE UNO SCARTO BUTTATO LÌ PER TERRA - E NESSUNO DEL PERSONALE INTERVIENE PER PRENDERSENE CURA -, ECCO: DAVANTI A TALE SCONCIO COSA FA IL DIRETTORE GENERALE DELL’OSPEDALE NAPOLETANO? DIMETTERSI? SCAPPARE IN ALBANIA CON LA PARRUCCA? MACCHÉ, SIAMO IN ITALIA: HA FATTO PARTIRE L'INDAGINE INTERNA CHE “DOVRÀ ACCERTARE CHI E IN CHE MODO ABBIA GIRATO E DIFFUSO IL VIDEO” (IL FILMATO SBATTUTO SU TUTTI I SITI DEL MONDO CON LA DIDASCALIA: ‘’L’ITALIA HA IL SESTO NUMERO DI VITTIME PIÙ ALTO AL MONDO’’)

Mario Ajello per ''Il Messaggero''

paziente morto in bagno all ospedale cardarelli di napoli

Prendersela con il video invece di prendersela con il fatto. Surreale la reazione del dg dell' ospedale napoletano alla diffusione del filmato sull' uomo morto e abbandonato nel bagno del Cardarelli, tra il lavandino e il muro, come se fosse uno scarto buttato lì per terra. E nessuno del personale interviene per prendersene cura. Ci si dovrebbe dimettere, se si avesse rispetto della propria funzione, di fronte a uno sconcio di questo tipo.

Bisognerebbe ammettere che lo choc provocato trasuda vergogna. E invece, no.

Scatta lo scaricabarile (la colpa è del video) e l'autoperdonismo: deve esserci stato un complotto - o meglio «una strumentalizzazione» - che ha provocato questo sconcio.

Ma è mai possibile mascherare così uno scandalo di inciviltà sanitaria che mai sarebbe dovuto accadere? E dunque parte l' indagine interna che «dovrà accertare chi e in che modo abbia girato e diffuso il video. È bene sottolineare che a tutti i pazienti dell' area sospetti, al pari di tutte le altre aree, viene garantita continua assistenza da parte del personale sanitario in servizio».

Covid - Italia al sesto posto per vittime nel mondo

Ma stavolta, no. E la colpa viene rovesciata su un filmino e su chi, probabilmente un paziente munito di smartphone, lo ha girato. Timoroso di poter fare la stessa fine di quel pover'uomo defunto nel wc.

paziente morto in bagno all ospedale cardarelli di napoli 5

ROBERTO SPERANZA covid italia: Il numero totale di casi ha superato il milione

paziente morto in bagno all ospedale cardarelli di napoli 4 cardarelli napoli ospedale cardarelli napoli paziente morto in bagno all ospedale cardarelli di napoli 3 paziente morto in bagno all ospedale cardarelli di napoli 1 OSPEDALE CARDARELLI NAPOLI IN TILT OSPEDALE CARDARELLI NAPOLI paziente morto in bagno all ospedale cardarelli di napoli 2