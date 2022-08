SANNA MARIN BALLA AVVINGHIATA A UNO SCONOSCIUTO IN UN CLUB DI HELSINKI

sanna marin balla con sabina sarkka

DAGONEWS

Siete pronti per la nuova puntata della serie tv più intrigante dell’estate? È spuntato un nuovo video di Sanna Marin! La trama è sempre la stessa degli episodi precedenti: la premier finlandese balla scatenata.

Il filmato probabilmente risale alla stessa sera del secondo video, quello pubblicato dal tabloid Seiska, in cui Sanna si avvinghiava a un uomo in discoteca (che poi si è scoperto essere la pop star Olavi Uusivirta.

Questa volta però Marin non si abbarbica a un uomo, ma sculetta e ancheggia insieme all’amica Sabina Sarkka, 33 anni, professione influencer: si abbracciano con movenze provocanti, saltano e le loro gambe quasi si toccano.

sabina sarkka 5

Secondo il “Daily Mail” il secondo e il terzo video risalirebbero alla stessa serata del primo: la prova è l’abbigliamento di Sanna Marin – pantaloni bianchi e top nero senza maniche.

Insomma, se la leader del partito socialdemocratico pensava di porre fine alle polemiche con il test antidroga, risultato negativo, si sbagliava di grosso.

La domanda a questo punto è: quanti altri video ci saranno ancora di quella notte da leonessa? Ci sarà qualcosa di davvero scottante?

