SANTANCHÈ COTTA A FLAMBÉ – L’INCHIESTA DI "REPORT" INCHIODA DANIELA SANTANCHÈ PER LA MALA GESTIONE DELLE IMPRESE “KI GROUP” E “VISIBILIA”: FORNITORI NON PAGATI, DIPENDENTI IN ATTESA DEL TFR E MAXI COMPENSI PER LEI E GLI ALTRI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ – IL FOGLIO: “LE ACCUSE SONO GRAVI. LO SCOOP DI ‘REPORT’ IMPONE A MELONI DI RIPENSARE A QUELLA CASELLA. CI SONO ATTESTAZIONI DA CUI SI VEDE CHE LE SOCIETÀ GUIDATE DIRETTAMENTE DA SANTANCHÈ SONO STATE CONDOTTE A VANTAGGIO DEI SOCI CON TRASFERIMENTI DI LIQUIDITÀ E A DANNO DEI DIPENDENTI POI LICENZIATI” – IL RUOLO DEL PRESIDENTE DEL SENATO IGNAZIO LA RUSSA

1.IL FOGLIO, 'GRAVI LE ACCUSE CONTRO SANTANCHÈ, MELONI CI PENSI'

servizio di report su daniela santanche 3

(ANSA) - "Le accuse contro la ministra Daniela Santanchè sono gravi. Lo scoop di Report impone a Meloni di ripensare a quella casella". È quanto si legge in un articolo pubblicato in prima pagina da Il Foglio a seguito dell'inchiesta trasmessa lunedì dal programma di Rai3. Secondo il giornale, nella puntata di Report "sono state indicate e documentate" a carico della ministra e del suo compagno "una serie di condotte societarie semplicemente non accettabile per un ministro in carica".

servizio di report su daniela santanche 2

"Questa volta - scrive il Foglio - non c'erano accenni a servizi deviati, strane coincidenze fotografiche, testimonianze dal valore discutibile. No, questa volta a Report sono state indicate e documentate a carico di Daniela Santanchè e del suo compagno dal nome asburgico/aspirazionale una serie di condotte societarie semplicemente non accettabile per un ministro in carica".

"Non serve essere moralisti, basta guardare i fatti. Ci sono attestazioni da cui si vede che le società prima guidate direttamente da Santanchè e poi affidate ad altre mani sono state condotte a vantaggio dei soci con trasferimenti di liquidità e a danno dei dipendenti, pagati in ritardo o non pagati, con versamenti previdenziali non pervenuti, e poi licenziati.

servizio di report su daniela santanche 6

E con fornitori - scrive ancora Il Foglio - trattati alla stessa stregua. Mentre i risultati economici aziendali sono sempre stati non soddisfacenti, una costante, questa, dell'attività imprenditoriale di Santanchè da diversi anni a questa parte". Il giornale sottolinea che quello del ministro del Turismo è un ruolo importante e che siamo anche nei giorni più impegnativi nella preparazione della stagione estiva, ma il ministro può essere sostituito senza che le varie strutture che gestiscono il turismo in Italia ne vengano compromesse.

"La stagione, con ogni probabilità - aggiunge il giornale - toccherà numeri da record anche senza la spinta del ministro da cui è stata promossa la campagna Open to Meraviglia". Secondo il Foglio, dovrebbe essere la stessa maggioranza a chiedere il passo indietro di un ministro dal quale "viene un indiscutibile danno per la credibilità del suo ruolo e poi dell'intero governo".

servizio di report su daniela santanche 1

"In passato - rileva il giornale - ci sono state dimissioni ministeriali per il mancato pagamento dei contributi a una sola lavoratrice, non è accettabile che si blindino gli occhi davanti a decine di mancati pagamenti e a modi di operare che non hanno niente a che fare con l'etica imprenditoriale e con la stessa capacità di guidare un'azienda".

"Ci auguriamo - conclude il Foglio - che Santanchè possa chiarire la sua posizione. Ma non averlo ancora fatto è un segnale negativo. E non occorre essere moralisti per capire quando un ministro non è adatto a occupare un ruolo".

2.FORNITORI NON PAGATI, SOCIETÀ SVUOTATE, COMPENSI D’ORO PER I CDA: LE OPERAZIONI SPERICOLATE DELL’IMPRENDITRICE SANTANCHÈ. LE OPPOSIZIONI: “SI DEVE DIMETTERE”

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per www.repubblica.it

servizio di report su daniela santanche 7

Fornitori non pagati, dipendenti che attendono ancora il tfr dopo essere stati licenziati e compensi d’oro per gli amministratori sempre garantiti. E, ancora, aziende floride ridotte sul lastrico e strane operazioni finanziarie con fondi stranieri che hanno contribuito a creare un danno ai piccoli azionisti delle stesse società.

Protagonista di queste avventure la ministra del Turismo Daniela Santanchè, “imprenditrice”, come ama ripetere, finita al centro di una inchiesta della trasmissione televisiva Report che ha svelato la gestione di Visibilia e Ki gruop spa quando ad averne le redini era proprio l’esponente del governo Meloni e volto di Fratelli d’Italia. Aziende che non sono fallite, ma che hanno visto crollare il loro valore in borsa e ridurre al lumicino l’attività con decine di dipendenti che hanno perso il lavoro e soci di minoranza che si sono trovati azioni che non valgono praticamente nulla.

servizio di report su daniela santanche 4

E mentre la futura ministra in epoca Covid da “imprenditrice” rivendicava i suoi sacrifici tanto da “aver anticipato come tanti colleghi la cassa integrazione” ai dipendenti delle sue aziende, proprio quest’ultimi hanno denunciato a Report di non aver ricevuto alcuna anticipazione e in alcuni casi di essere stati messi in cig a zero ore a loro insaputa continuando a lavorare.

Ma andiamo per ordine. Report con una inchiesta di Giorgio Mottola ha raccontato la gestione di Visibilia e Ki gruop quando è arrivata la gestione Santanchè. Partendo proprio dal caso Ki gruop: azienda di commercializzazione di prodotti biologici rilevata da Santanchè e dal suo ex compagno Canio Mazzaro intorno al 2011.

servizio di report su daniela santanche 5

“I due si avvicendano più volte alla presidenza del cda di Ki Group e della controllante Bioera, assegnandosi compensi che nel tempo sono arrivati a superare i 600mila euro all’anno – sostiene Report - In meno di nove anni, solo come stipendi per le cariche sociali, Daniela Santanchè si è portata a casa due milioni e mezzo di euro e Canio Mazzaro sei.

Non solo, per anni Ki Group ha pagato a Mazzaro l’affitto di un’automobile di lusso e di una casa in centro a Milano, indicato in bilancio come ufficio di rappresentanza”. Ma c’è di più: “Nei consigli di amministrazione di Ki group e della controllante Bioera vengono cooptati la sorella della Santanchè, Fiorella Garnero, la nipote Silvia Garnero e il figlio maggiore di Canio Mazzaro, Michele. Nel cda di Ki Group trova posto anche una vecchia conoscenza di Daniela Santanchè, l’immarcescibile Paolo Cirino Pomicino”.

daniela santanche dimitri kunz

[…] Dal 2018, quando Santanchè e Mazzaro subentrano nella gestione diretta dell’azienda, la Ki Group ha enormi difficoltà nel saldare la merce ai propri fornitori e inizia a promettere pagamenti che non arrivano a decine di aziende. Nel 2018, i debiti di Ki Group verso i fornitori arrivano a oltre 8 milioni di euro, quasi un quarto del fatturato.

A partire dal 2019 i numeri di Ki Group spa sono sempre più preoccupanti. I bilanci dell’azienda vengono sistematicamente bocciati dalla società che li revisiona e viene creata una seconda società con lo stesso nome (ma srl) che si prende i rami di azienda che fatturano e la Ki group spa diventa “una scatola vuota”. […]

FLAVIO BRIATORE DANIELA SANTANCHE

Poi c’è il caso Visibilia, altra società fino a ottobre scorso della Santanchè insieme all’attuale compagno, Dimitri Kurz. “Proprio come Ki Group, anche Visibilia spa è quotata in borsa ed è in gravi difficoltà economiche. Da anni non chiude un bilancio in positivo e la situazione si è fatta talmente grave che nel 2017 l’azienda ha licenziato tutti i dipendenti dei propri giornali”, dice Report, che aggiunge: “Nell’ultimo bilancio pubblico di Visibilia Concessionaria (una controllata della capogruppo) risulta in realtà un debito di 2,1 milioni di euro verso la capogruppo per la pubblicità raccolta e non versata poi nella cassa dei giornali Novella 2000, Ciak, Visto, Pc Professionale, Ville e Giardini.

[…] Ma nel 2019, per far fronte a una grave crisi di liquidità dell’azienda, Visibilia aveva chiesto però un prestito a una misteriosa società di investimento di Dubai, Negma. E qui compare il nome del presidente del Senato, Ignazio la Russa.

daniela santanche con dimitri kunz d'asburgo

Report riporta che in una diffida inviata al giornale online Milanotoday da parte del fondo di Dubai, che ha prestato 3 milioni a Visibilia in cambio di azioni, la firma in calce è dell’avvocato Ignazio La Russa. Che qualche settimana prima aveva inviato allo stesso giornale un’altra diffida per conto di Visibilia. La Russa, insomma, è consulente di entrambi? Di chi chiede soldi e di chi li presta facendo poi operazioni spregiudicate?

meme su daniela santanche 21

Sì, perché il fondo Negma di cui nessuno conosce gli investitori, con Visibilia fa delle operazioni di vendita delle azioni che nel corso del tempo svalutano la società e creano un danno ai piccoli azionisti. Tanto che un piccolo azionista Giuseppe Zeno, ha presentato un esposto in procura a Milano e alla Consob. Negma da queste operazioni guadagna 600 mila euro. Stesso meccanismo si era verificato con Ki gruop. Conclude Report: “In nove anni il valore di Ki group in borsa è passato da 35 milioni a 465 mila euro, gli azionisti hanno versato 23 milioni e 9 milioni di euro sono andato solo a emolumenti di Santanchè e dell’ex compagno”. […]

daniela santanche' e giorgia meloni – flash mob contro la fase 2 daniela santanche' al flash mob contro la fase 2 2 IGNAZIO LARUSSA DANIELA SANTANCHE' AL SENATO daniela santanche dimitri d asburgo daniela santanche' a belve 4 daniela santanche' 1 dimitri kunz daniela santanche foto di bacco (1) daniela santanche' 3 daniela santanche' 4 GIORGIA MELONI E DANIELA SANTANCHE