Articolo del "Guardian" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Siate pronti per una lunga attesa. Questo era il sottotesto del messaggio di Boris Johnson ai parlamentari quando si è impegnato a inasprire le sanzioni contro la Russia.

L'avvertimento di prepararsi per una "lotta prolungata" è stato sia tempestivo che appropriato. Non ci sarà un colpo rapido perché Vladimir Putin ha avuto il tempo di prepararsi e si è ben trincerato.

In apparenza, dovrebbe essere una lotta impari. La Russia è la più grande massa terrestre del mondo, ma ha una produzione annuale inferiore a quella dell'Italia. Il reddito pro capite è circa un quarto di quello del Regno Unito.

L'economia russa ha attraversato fasi distinte dal crollo dell'Unione Sovietica all'inizio degli anni '90: una terapia d'urto iniziale che ha portato a una recessione selvaggia ed è culminata in una crisi finanziaria nel 1998; una forte ripresa nel primo decennio del XXI secolo sulla base del boom delle esportazioni di petrolio e gas; e un recente periodo di stagnazione, poiché la mancata diversificazione dell'economia ha pagato pegno – scrive The Guardian.

Dopo essere cresciuta in media del 7% all'anno nel decennio precedente il crollo finanziario globale del 2008, l'economia russa si stava espandendo solo del 2% circa all'anno nei tre anni precedenti la pandemia.

Il risultato è che - almeno per alcuni aspetti - l'economia non è realmente andata avanti dai tempi dell'Unione Sovietica. La Russia è ancora ricca di risorse naturali e di capitale umano, ma si comporta in modo fiacco e ha solo legami limitati con l'Occidente.

Il dottor Holger Schmieding, capo economista della banca d'investimento Berenberg, ha detto che la Russia è una grande potenza militare e un produttore di energia, ma non un mercato rilevante per la maggior parte dei paesi. La Germania, per esempio, esporta molto di più in Polonia che in Russia.

Ma, come hanno scoperto a loro spese coloro che hanno affrontato la Russia in passato, le apparenze possono essere ingannevoli e ci sono una serie di ragioni per cui una rapida vittoria dell'Occidente sembra improbabile.

In primo luogo, Putin ha cercato attivamente di isolare la Russia dall'Occidente fin dall'invasione della Crimea nel 2014. Le importazioni occidentali di carne, frutta, verdura e latticini sono state vietate quando sono state imposte le sanzioni.

In secondo luogo, l'autosufficienza è stata accompagnata da un tentativo di diversificazione, con un deliberato pivot politico verso la Cina. Un accordo con Pechino - sempre nel 2014 - ha aperto la strada alla costruzione del Power of Siberia - un gasdotto che collega i due paesi, aperto nel 2019.

La Cina è la seconda economia più grande del mondo e la sua forte domanda di energia è stata uno dei fattori che ha spinto i prezzi dell'energia globale nell'ultimo anno. Putin ha già dato l'approvazione per Power of Siberia 2.

In terzo luogo, la Russia ha usato il denaro ricevuto dalle sue esportazioni di petrolio e di gas per costruire sostanziali difese finanziarie. Mosca è seduta su riserve di valuta estera di circa 500 miliardi di dollari (369 miliardi di sterline) e, per gli standard internazionali, ha livelli estremamente bassi di debito nazionale. Mentre la pandemia ha mandato il rapporto tra debito nazionale e PIL del Regno Unito a superare il 100%, in Russia è inferiore al 20%.

Questa potenza di fuoco finanziaria potrebbe smussare una delle armi che l'Occidente intende utilizzare in risposta alla crisi in Ucraina: il divieto per la Russia di emettere o commerciare il suo debito sovrano a Londra e New York. La quantità di obbligazioni che la Russia ha bisogno di vendere è relativamente piccola, e solo il 10% del totale è stato acquistato da non residenti l'anno scorso.

Infine, Putin ha alcune armi proprie che potrebbe essere tentato di usare come ritorsione contro le sanzioni occidentali. La Russia fornisce il 40% del petrolio e del carbone dell'UE e il 20% del suo gas.

È il più grande esportatore mondiale di fertilizzanti e di palladio, un componente cruciale per l'industria automobilistica perché è necessario per fare le marmitte catalitiche.

L'Istituto Kiel, un thinktank tedesco, afferma che l'interruzione delle esportazioni di gas eliminerebbe il 3% del PIL russo, mentre la fine delle esportazioni di petrolio comporterebbe un colpo dell'1,2%.

Mentre i paesi occidentali sarebbero in grado di rifornirsi di energia altrove, una riduzione dell'offerta porterebbe inevitabilmente all'aumento dei prezzi del petrolio e del gas.

Anche durante i periodi più tesi della guerra fredda, l'Unione Sovietica ha continuato a fornire energia all'Occidente. Tagliare le forniture di petrolio e gas avrebbe un costo pesante, ma sarebbe un esempio di una strategia già messa in atto nella storia del paese: la politica della terra bruciata.