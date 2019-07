SAPETE CHE C'È LA TRENTA DIETRO IL VOTO GRILLINO ALLA VON DER LEYEN? TRA LE DUE MINISTRE DELLA DIFESA C'È UN OTTIMO RAPPORTO E LA GRILLINA POTREBBE ESSERE IL NOME PER LA COMMISSIONE CHE VOGLIONO I 5STELLE - SALVINI FA GIÀ PACE CON DI MAIO (''PERSONA CORRETTA'') E INVECE MENA PROPRIO SULLA TRENTA (''METTE ALTRE NAVI DELLA MARINA NEL MEDITERRANEO E ATTRAE NUOVI SCAFISTI'') E TONINELLI. LA CRISI POTREBBE FINIRE CON UN RIMPASTO?

1. C'È LA TRENTA DIETRO IL VOTO GRILLINO ALLA VON DER LEYEN

Dagoreport

elisabetta trenta ursula von der leyen

Non molti sanno che dietro il voto grillino alla Von Der Leyen c'è Elisabetta Trenta. È stata lei ad aprire i contatti tra la tedesca e i 5 Stelle quando è arrivata sul tavolo l'ipotesi della sua candidatura. Le due si sono conosciute meno di un anno fa a Bruxelles durante i vertici Nato. Hanno stretto un rapporto: bilaterali, saluti, colazioni, caffè. Tanto che dopo la sua nomina la von der Leyen ha scritto un messaggio alla Trenta: You did that, I will remember. Tnks (E' merito tuo, me ne ricorderò, grazie).

Vai a vedere che la Trenta potrebbe essere la candidata italiana a Commissario Ue dopo la rinuncia di Giorgetti. D'altronde la stessa Ursula ha detto che all'Italia spetta un commissario, ma i commissari "li scelgo io", specificando che intende avere un esecutivo perfettamente paritario tra uomini e donne. Se i paesi membri non presentano abbastanza nomi femminili, respingerà le candidature, anche quelle meritorie.

elisabetta trenta ursula von der leyen

2. SALVINI,INACCETTABILI BLOCCHI 5S COME TONINELLI-TRENTA

(ANSA) - "C'è un evidente e totale blocco sulle proposte, iniziative, opere, infrastrutture da parte alcuni ministri 5S che fa male all'Italia. Niente di personale, Luigi Di Maio è persona corretta e perbene, ma sono inaccettabili i NO e i blocchi quotidiani di opere e riforme da parte dei 5S. Ieri Toninelli (con centinaia di cantieri fermi) che blocca la Gronda di Genova, che toglierebbe migliaia di auto e di tir dalle strade genovesi; oggi Trenta che propone di mettere in mare altre navi della Marina, rischiando di attrarre nuove partenze e affari per gli scafisti". Così Matteo Salvini.

salvini toninelli salvini ignora elisabetta trenta