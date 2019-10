È FINITA LA RICREAZIONE! IL COLLE SUONA LA CAMPANELLA E FA CAPIRE A GIUSEPPE CONTE CHE SE CADE IL GOVERNO MATTARELLA NON FARÀ NULLA PER PUNTELLARE LA LEGISLATURA: SI ANDRÀ A ELEZIONI – PER I RENZIANI SAREBBE UNA CATASTROFE, VISTI I SONDAGGI, PER I GRILLINI PURE PEGGIO: IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI NON SARÀ OPERATIVO E SI VOTEREBBE CON IL ROSATELLUM - E INFATTI IERI NELLA MAGGIORANZA È TORNATO IL “CLIMA COSTRUTTIVO”