L'"infodemia" intorno al covid-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a febbraio, non è la prima epidemia di disinformazione al mondo, scrive The Economist. Questa volta i miti includono l'idea che la malattia possa essere curata bevendo metanolo, che ha portato a più di 700 morti in Iran, e che sia diffusa da trasmettitori 5g, che hanno convinto i piromani in Gran Bretagna a compiere più di 90 attacchi alle torri telefoniche. Proprio come il virus si insinua nei polmoni delle persone, le idee pericolose stanno contagiando le loro menti. A marzo un sondaggio condotto da Gallup in 28 paesi di quattro continenti ha rilevato che in tutti loro almeno il 16% e ben il 58% delle persone pensava che il covid-19 fosse stato deliberatamente diffuso.

Il 4 maggio è stato caricato un filmato di un film intitolato "Plandemico", che sostiene che un'oscura élite ha iniziato l'epidemia a scopo di lucro; nel giro di una settimana è stato visto 8 milioni di volte e la sua star, Judy Mikovits, è stata in cima alla lista dei bestseller di Amazon. I social media permettono alle persone di condividere notizie vere e quelle false. Ma i favolisti sembrano vincere.

Uno studio pubblicato su Nature a maggio ha scoperto che, sebbene gli utenti di Facebook pro-vaccino siano più numerosi di quelli anti-vaccino, gli anti-vaxxers sono più bravi a creare legami con gruppi non allineati come le associazioni dei genitori delle scuole, quindi il loro numero sta crescendo più velocemente. Tra gli americani, l'esposizione ai social media è associata a una maggiore probabilità di credere che il governo abbia creato il virus o che i funzionari ne esagerino la gravità, secondo un recente articolo della Misinformation Review della Harvard Kennedy School.

Le emittenti di molti paesi hanno bisogno di una licenza e devono convincere le autorità di regolamentazione che riportano le notizie in modo veritiero. Poche di queste limitazioni si applicano a Internet. In aprile l'Ofcom, il cane da guardia delle emittenti britanniche, ha censurato una piccola stazione televisiva chiamata London Live per aver mandato in onda una parte di un'intervista con David Icke, un teorico della cospirazione che crede che la pandemia sia una bufala.

La trasmissione era stata guardata solo da 80.000 persone. Ma Ofcom aveva visto l'intervista completa su YouTube, che è fuori dalla sua giurisdizione. Covid-19 può sembrare un argomento relativamente semplice su cui giocare a fare il censore. Rispetto, ad esempio, alla politica, "è più facile stabilire politiche che siano un po' più in bianco e nero e che prendano una linea molto più dura", ha detto Mark Zuckerberg, il capo di Facebook, al New York Times a marzo.

Così come la disinformazione non è una novità, né il suo uso politico. Nel 1964 un saggio di uno storico, Richard Hofstadter, sullo "stile paranoico" della politica americana descriveva "il senso di accesa esagerazione, sospettosità e fantasia cospiratoria" che attraversava tutto, dalle proteste settecentesche contro gli Illuminati al movimento anti-massonico.

Eppure, mentre Hofstadter sosteneva che lo stile paranoico arrivava facilmente a quelli di sinistra come a quelli di destra, per esempio, citava le voci di un complotto dei proprietari di schiavi propagandato da alcuni abolizionisti: l'infodemia di oggi sembra diffondersi più facilmente tra i conservatori del mondo che tra i liberali. In America il Pew Research Centre ha scoperto a marzo che il 30% dei repubblicani ritiene che il virus sia stato creato intenzionalmente, quasi il doppio dei democratici. Il mese scorso un sondaggio di YouGov ha rilevato che il 44% dei repubblicani pensa che Bill Gates voglia usare i vaccini covid-19 per impiantare microchip nelle persone; il 19% dei democratici è d'accordo.

In Francia un sondaggio di Ifop ha rilevato che il 40% di coloro che sostengono il partito di Marine Le Pen ritiene che il virus sia stato programmato, il doppio della quota tra i sostenitori del partito di estrema sinistra Unsubmissive . I sostenitori del Partito della Libertà della destra populista olandese e del Forum per la Democrazia (fvd) nella misura del 40% affermano che il covid 19 è un'arma biologica, 4 volte tanto il numero dei sostenitori del Partito Socialista di estrema sinistra. A parte le teorie cospirative più estreme, i conservatori sembrano anche più propensi dei liberali a mettere in discussione la linea ufficiale sulla pandemia.

Alla fine di marzo, con la Gran Bretagna appena bloccata, un quarto dei conservatori, ma solo il 15% dei sostenitori laburisti credeva che il covid-19 fosse "proprio come l'influenza". La riluttanza di tanti conservatori a credere alla narrativa convenzionale del covid-19 fa parte di un sospetto più generale sulle fonti di informazione tradizionali in alcuni luoghi. In America Rush Limbaugh, noto presentatore americano di talk-show, parla dei "quattro angoli dell'inganno": i media, gli scienziati, il mondo accademico e il governo. L'elitarismo non è solo per i conservatori.

Andrés Manuel López Obrador, il presidente populista di sinistra del Messico, si rivolge continuamente ai media. Così come l'ex leader laburista, Jeremy Corbyn, che parlava in modo oscuro di un "establishment" che misteriosamente continuava a fargli perdere le elezioni. Le credenze cospirazioniste sono associate all'estremismo ideologico di qualsiasi varietà, sostiene Karen Douglas, un'esperta di teorie cospirazioniste dell'Università del Kent. Eppure dice che c'è una "asimmetria". Le persone di destra ci credono più spesso, e si occupano di una gamma più ampia di teorie, in particolare quelle che accusano l'altra "parte" di complotto, sia che si tratti di sinistra, di stranieri o di altri gruppi.

I cambiamenti strutturali possono spiegare perché gli elettori conservatori sembrano essere più inclini all'infodemia, e perché i leader conservatori hanno più ragioni - e sono più simili - per minare le fonti affidabili. Per prima cosa, le lamentele dei conservatori che le élite non sono dalla loro parte sono diventate più plausibili. In molti Paesi la vecchia divisione politica di sinistra-destra, basata sull'economia, è stata sostituita da una divisione liberal-conservatrice, basata sulla cultura.

Ciò contrappone in gran parte i laureati liberali ai conservatori che lasciano la scuola. E l'élite - sia nei media, nella pubblica amministrazione, nella scienza o nel mondo accademico - è dominata dai laureati. Questo non li rende necessariamente parziali. Ma quando i brexiteers si lamentano che la funzione pubblica è un nido di Remainers, o i repubblicani ringhino che le università americane sono piene di liberali, hanno ragione.

I conservatori hanno risposto sintonizzandosi con le loro fonti mediatiche, che hanno scoperto che si possono fare soldi amplificando le loro paure. Le talk radio americane punteggiano le chat paranoiche con annunci di rimedi sanitari dubbi (ad Alex Jones, un conduttore radiofonico texano, è stato recentemente ordinato di smettere di vendere dentifricio che, secondo lui, "uccide l'intera famiglia sars-corona a bruciapelo"). Canali via cavo come Fox News e siti web come Breitbart hanno attirato il pubblico portando le teorie marginali nel mainstream.

Più di recente, gli algoritmi dei social network hanno indirizzato le persone verso contenuti polarizzanti, che hanno maggiori probabilità di provocare "engagement" e quindi di generare impressioni pubblicitarie. Nel 2018 un rapporto interno a Facebook ha avvertito che gli utenti venivano indirizzati verso materiale che creava divisioni. Tuttavia, secondo il Wall Street Journal, il progetto "Eat Your Veggies" (Mangia le tue verdure) è stato messo da parte, anche a causa della preoccupazione che i cambiamenti avrebbero colpito gli utenti conservatori più di altri, secondo il Wall Street Journal.

Circa il 16% degli americani riceve le notizie covid-19 direttamente dalla Casa Bianca; tre quarti di coloro che lo fanno pensano che i media abbiano esagerato la gravità della pandemia. Un'altra causa di sfiducia conservatrice è che, in alcuni Paesi, il sistema elettorale dà ai politici conservatori un particolare incentivo per incoraggiare la polarizzazione. I liberali tendono a concentrarsi nelle città; i conservatori sono più sparsi.

Nei sistemi "chi vince prende tutto", questo mette i partiti liberali in una posizione di svantaggio, in quanto accumulano enormi maggioranze nelle città, mentre i partiti conservatori ottengono più seggi con margini più bassi altrove. In America questo significa che i repubblicani possono vincere il collegio elettorale con una minoranza del voto popolare (come hanno fatto nel 2000 e nel 2016).

In Gran Bretagna significa che i sostenitori di Brexit sono in maggioranza in quasi due terzi delle circoscrizioni, ma costituiscono solo la metà circa degli elettori. Il risultato, sostiene Ezra Klein in un nuovo libro sull'America, "Why We're Polarised", è che l'ultra-partitismo funziona meglio per i conservatori. I liberali devono vincere i voti dei moderati; i conservatori possono prevalere solo tirando fuori la loro base. Man mano che la politica diventa più polarizzata, dare energia alla base diventa più facile, e conquistare i moderati è più difficile.

