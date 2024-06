SAPORE DI SALIS! DALLE GALERE DI ORBAN ALL'EUROPARLAMENTO: ILARIA SALIS, CANDIDATA DAI "COCOMERI" FRATOIANNI E BONELLI, SARA’ LIBERA NON APPENA IL PARLAMENTO EUROPEO LA PROCLAMERÀ ELETTA (HA PRESO PIU' VOTI DI VANNACCI E TAJANI) - LA "CACCIATRICE DI NAZISTI" E’ AI DOMICILIARI IN UNGHERIA PER L’AGGRESSIONE A UN GRUPPO DI ESTREMISTI DI DESTRA: “SONO PRONTA A COMINCIARE E A LOTTARE” (IN CHE SENSO? VUOLE RIPRENDERE A MENARE LE MANI?)

Giuliano Foschini per repubblica.it - Estratti

L’onorevole Ilaria Salis potrebbe essere liberata già nelle prossime settimane, non appena il parlamento europeo la proclamerà eletta. Per l’attivista italiana, infatti, è stato un trionfo di preferenze, tante da spingere il partito che l’ha candidata Avs, a un risultato unico nella sua storia: il 6,6 per cento delle preferenze, ben sopra quel 4 per cento necessario per accedere al Parlamento.

Salis è prima in entrambe le circoscrizioni in cui era candidata: quella nord occidentale, dove Avs è andata sopra il 7 e lei ha raccolto 123mila voti, per dire ventimila di più rispetto al ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ma è stata prima anche nelle isole, con 50mila voti, 15mila in più del generale Roberto Vannacci, che il leader della Lega Matteo Salvini ha strumentalmente contrapposto a lei in tutta la campagna elettorale.

“Salis una volta proclamata dovrà essere immediatamente scarcerata, l’Ungheria non può fare diversamente” aveva spiegato a Repubblica la professoressa Marina Castellaneta, docente dell’università di Bari, tra le principali esperte italiane di diritto europea.

L’attivista italiana è oggi ai domiciliari a Budapest dopo aver trascorso più di un anno in carcere. E’ arrivata dopo un lungo braccio di ferro con le autorità ungheresi ed è stata liberata soltanto dal tribunale del Riesame. Con una lettera ha chiesto al Governo di poter passare i domiciliari in ambasciata perché teme per la sua incolumità, essendo diventata un obiettivo dei neofascisti ungheresi che hanno minacciato di morte, durante un’udienza del processo, anche i suoi legali.

Non ce ne dovrebbe essere bisogno: appena proclamata sarà libera e potrà tornare in Italia, oltre chiaramente a recarsi a Bruxelles e Strasburgo. “Ma davvero? Sono emozionata, è una notizia straordinaria. Sono pronta a cominciare e a lottare” ha detto domenica notte al telefono a Fratoianni, davanti ai primi risultati.

