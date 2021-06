LANCI IL DADONE E TI TORNA UN BOOMERANG - LA MINISTRA GRILLINA DELLE POLITICHE GIOVANILI ATTACCA SALVINI SENZA CITARLO DIRETTAMENTE: “CI SONO CAMERIERI DA 600 EURO AL MESE CON TITOLI DI STUDIO CHE EX MINISTRI DELL'INTERNO O SEDICENTI LEADER POLITICI VEDONO SOLO NEI LORO SOGNI”. PECCATO CHE SUI SOCIAL IN MOLTI RINFACCINO ALLA 5STELLE LA MANCATA LAUREA DEL SUO COMPAGNO DI MOVIMENTO DI MAIO… E POI NON ERANO LORO A VOLERE I "CITTADINI" IN PARLAMENTO, A PRESCINDERE DAL CURRICULUM SCOLASTICO?