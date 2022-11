2 nov 2022 13:55

SARA' CONTENTO BERLUSCONI - SALVINI, DURANTE LA SUA DIRETTA FACEBOOK SERALE, SI LANCIA CONTRO IL CANONE RAI: “LO TOGLIEREMO. ASSOLUTAMENTE SÌ” - SOLO CHE PER CANCELLARLO E NON LASCIARE LA TV PUBBLICA IN MUTANDE, BISOGNA ANCHE TOGLIERE ALLA RAI IL TETTO ALLA RACCOLTA PUBBLICITARIA - A QUEL PUNTO CHI LO PRENDE IN SACCOCCIA? IL PRINCIPALE COMPETITOR DI VIALE MAZZINI, CIOE' MEDIASET...