12 apr 2022 15:00

SARÀ STATA LA VICINANZA DI LUGINO DI MAIO? – INSOLITA GAFFE PER MARIO DRAGHI: DURANTE LA CONFERENZA STAMPA IN ALGERIA, DOVE SI È RECATO PER CHIUDERE L’ACCORDO PER LA FORNITURA DI GAS, IL PREMIER SI È CONFUSO E HA SBAGLIATO IL NOME DEL PAESE, TIRANDO IN BALLO “L’ARGENTINA” - “LIBERO”: “COME SCUSANTE PER IL PREMIER C'È ANCHE L'ELEMENTO UMANO. DA APRIPISTA IN TERRA D'AFRICA GLI HA FATTO IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO, QUELLO CHE HA MESSO PINOCHET IN VENEZUELA ANZICHÉ IN CILE E SI È INFORMATO DELLE SORTI DI MATERA DAL GOVERNATORE PUGLIESE EMILIANO…” - VIDEO