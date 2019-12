LA SARDINA SI FA GRILLO: ''CHI VA IN TV SENZA PERMESSO È FUORI'' - MATTIA SANTORI PRENDE IL MANUALETTO DEL PROTO-5 STELLE E PROVA A CONTENERE GLI EGO DEI SUOI COMPAGNI DI BANCO (NEL SENSO DI PESCI): COSA SI SONO DETTI ALLA RIUNIONE DEI ''DELEGATI'' DELLE VARIE REGIONI. NESSUNO LO HA CONTESTATO IN QUELL'OCCASIONE, MA NELLE CHAT SONO PARTITI I MALUMORI - LA CONSACRAZIONE: SANTORI STATUINA DEL PRESEPE

La statuina di Mattia Santori, leader del movimento delle #sardine, tra le novità del presepe 2019 a San Gregorio Armeno, Napoli. L’ha realizzata in esclusiva il maestro Ferrigno insieme al nostro inviato @domenicomarock #agorarai pic.twitter.com/SdDcQVBlAY — Agorà (@agorarai) December 17, 2019

Paolo Frosina per il “Fatto quotidiano”

mattia santori a piazza san giovanni

Nessuna richiesta al governo, se non quella (tentennante) di abrogare i decreti Sicurezza. Nessun dibattito sul documento (che poi è un post su Facebook) finale. E d' ora in poi niente interviste né ospitate in tv, a meno che non ti chiami Mattia Santori.

Dal "congresso" di domenica al centro sociale Spin Time Lab, al netto dell' unità di facciata, più di una Sardina è uscita con l' amaro in bocca. A non convincere - soprattutto chi viene dalla militanza di sinistra - è la linea imposta dai "quattro di Bologna", i fondatori del movimento: ecumenica, prudente fino all' estremo, più adatta, secondo loro, a un gruppo di scout che a un soggetto che vuol provare a far politica. Tant' è che nelle sei "pretese" elencate da Santori in piazza san Giovanni - anche quelle mai discusse con la base - di politica ce n' è ben poca: giusto l' invito a "rivedere" i decreti Sicurezza, poi corretto a furor di piazza in "abrogare". Ma è lo stesso leader a dire ai microfoni, sotto il palco, che nelle leggi-simbolo di Salvini "ci sono anche aspetti positivi, che vanno mantenuti".

mattia santori sardina in chief 1

Domenica, nel palazzo occupato all' Esquilino, erano in 150. Hanno parlato in 20 circa, uno per ogni regione. Nessuno, per timore di rovinare il clima, è entrato in polemica diretta con la leadership. Ma quando Santori impone a tutti (meno che a se stesso, giovedì sarà a Piazzapulita) di evitare le interviste ("chi va in tv senza dire nulla può uscire dal gruppo e prendere la sua strada"), nelle chat delle Sardine qualcuno ha iniziato a sfogarsi.

"Questo vuole fare il capetto, si è montato la testa. Ha paura che possiamo dire cose 'divisive' sull' ambiente, i decreti, l' autonomia e Regeni. Avete visto che faccia ha fatto quando l' avvocato di Regeni è stato applaudito in quel modo?".

mattia santori a piazza san giovanni 2

Già, perché uno degli episodi più discussi riguarda Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia Regeni e convinta "Sardina" genovese. Anche lei era allo Spin Time, in rappresentanza della Liguria. Dopo il suo intervento Lorenzo Donnoli, un attivista di Bologna, ha chiesto all' assemblea un applauso per onorare il suo impegno alla ricerca della verità per il ricercatore ucciso in Egitto.

nibras asfa con il marito sulaiman hijazi e mattia santori

Ma subito dopo l' ovazione, Santori avrebbe riportato tutti alla calma, invitando a non esagerare sui temi "divisivi". Aggettivo speso anche per stigmatizzare le prese di posizione di alcuni attivisti su questioni ambientali o in opposizione all' autonomia differenziata. Provocando la rabbia (soffocata) di molti: "Come cazzo gli viene in mente di dire che l' ambiente è un tema divisivo?", si sfoga una Sardina in un gruppo Whatsapp.

mattia santori a fake sul nove

Non è strano allora che nel post-documento diffuso ieri non si faccia cenno a questioni politiche, ma solo a future iniziative (per ora piuttosto vaghe) sui territori e nelle periferie. La giustificazione è che "i temi politici specifici sono complessi, non possono essere affrontati in una mattinata in modo adeguato". Ma gli attivisti più a sinistra non sono convinti: "La verità è che non vuole che i temi vengano fuori prima delle elezioni in Emilia, a lui importa solo di quelle. E non vuole dare fastidio a nessuno", scrive un ragazzo.

MATTIA SANTORI MANGIA SARDINE A UN GIORNO DA PECORA

"L' ho visto in difficoltà, non si aspettava una conferenza così carica a sinistra", gli fa eco un altro. Poi ci sono gli insulti sui social arrivati nelle ultime ore a Nibras Arfa e Sulajman Hijazi, due giovani palestinesi intervenuti a San Giovanni.

Giorgia Meloni e i giornali di centrodestra li hanno accusati, senza fondamento, di essere vicini ad Hamas. "Mi sono arrivati migliaia di minacce e messaggi terribili in posta privata. In Italia non si può parlare di Palestina senza passare per antisemiti", dice Nibras, che ha 25 anni e studia Giurisprudenza a Milano. Ma né Santori né gli altri leader delle Sardine si sono spesi per difenderli. "Si vede che erano troppo divisivi anche loro", dice una ragazza.

mattia santori ad agora' 1 mattia santori dalla bignardi