"Con una semplice sardina siamo diventati il nemico numero uno del populismo di destra. Non solo in Italia, ma iniziamo a diventare scomodi anche in Europa, lo si vede dagli attacchi sul web e non solo."



Mattia Santori delle #sardine a #CTCF. pic.twitter.com/SX1oilmFvC — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 1, 2019

Da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 2, nella puntata di domenica 1 dicembre, il super-ospite trattato con la consueta reverenza è Mattia Santori, il leader delle sardine, il movimento nato solo ed esclusivamente per dire, in piazza, che Matteo Salvini è tutto il male del mondo

E mister sardina, che alle supercazzole ci ha da tempo abituato, non si smentisce. Inizia, ammettiamolo, straparlando, ed ergendo il suo movimento "a nemico numero uno del populismo di destra". Per la precisione, Santori afferma: "Il messaggio potente è stato proprio questo: con una semplice sardina siamo diventati il nemico numero uno del populismo di destra, non solo in Italia ma anche in Europa. Lo si vede da quanto siamo attaccati sul web".

Dunque Fazio lo "incalza", chiedendogli: "Ma tu sapresti per chi votare alle politiche?". E il sardina supercazzola alla grandissima: "L'elettore ha il dovere di informarsi. Forse negli ultimi tempi siamo stati troppo a casa a criticare: se la politica non ha meriti non ha mai demeriti. Qualcosa va riconosciuto alla politica". Boh. Altro passaggio saliente dell'intervista, come potete vedere nel video qui sotto, è quando il conduttore chiede: "Se ti candidassi, immagino che molti ti chiederanno se avete delle posizioni sull'agenda politica attuale".

Insomma, Fazio chiede a Santori se hanno delle idee oltre a dire "no-Salvini". Emblematica la risposta: "Oggi a Taranto è stato un banco di prova importante. La sardinata di Taranto era molto a rischio strumentalizzazione ma è stato importante perché senza avere soluzioni abbiamo detto che ci riconosciamo nella complessità della politica. Riconoscere che ci sono problemi complessi che non vengono risolti da slogan come prima gli italiani", conclude. Risposte? Zero. Fabio Fazio? Muto.

