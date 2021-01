SAREBBERO DAVVERO BEI CASINI - L'ITALIA È LA PRIMA BENEFICIARIA DELL'AZIONE DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI, CON 11,9 MILIARDI TRA GARANZIE E PRESTITI RICEVUTI NEL 2020: VEDIAMO DI NON BUTTARE TUTTO NEL CESSO, PERCHÉ SECONDO IL VICEPRESIDENTE SCANNAPIECO SPRECANDO "L'OPPORTUNITÀ UNICA" DEL RECOVERY FUND IL RUBINETTO SI CHIUDERÀ...

L.Ram. per "Il Messaggero"

L'Italia resta, anche nel 2020, la prima beneficiaria in Europa per l'azione della Bei, la Banca europea degli investimenti, ricevendo 11,9 miliardi di euro fra prestiti e garanzie, un forte sostegno contro la crisi Covid e un impegno sempre maggiore verso l'azione climatica e investimenti green.

Il vicepresidente esecutivo Dario Scannapieco, in una conferenza stampa virtuale, snocciola i dati di un'azione frutto del «cambio di passo» che ha saputo dimostrare l'Europa ma ammonisce l'Italia a non sprecare «l'opportunità unica» del Recovery, perché se si perde il treno si fermerà. Rispetto agli anni scorsi il Paese, ha spiegato, deve dimostrare «discontinuità» nel mettere a terra i progetti.

I TEMPI DEL RECUPERO

Quando finirà la pandemia, o almeno la sua fase più acuta, torneranno gli investimenti ma l'Italia non può permettersi un recupero come quello durante la crisi dei debiti sovrani. Gli altri paesi europei riuscirono infatti a tornare in breve ai livelli pre-crisi mentre l'Italia arrancò. Ora il piano Ue non deve essere visto solo come «un'opportunità finanziaria» ma come un modo per attuare quelle riforme che ci permettano di crescere agli stessi livelli dei partner comunitari.

Nel frattempo la Bei sta spingendo forte con ampio ventaglio di misure. Nel 2020 ha per esempio realizzato 76,8 miliardi di nuova finanza con un aumento del 6,4%. Un euro su 6 quindi è stato destinato al nostro Paese con un valore che rappresenta lo 0,73% del Pil italiano. Si tratta di 32,4 miliardi di investimenti attivati, pari al 2% del Pil.

Un punto focale è la lotta al cambiamento climatico. Il 40% dei prestiti sono destinati all'azione climatica e al cambiamento ambientale: sono stati infatti destinati 3 miliardi a favore di 8 miliardi di investimenti in questo ambito. Vitale è stato l'impegno contro la crisi Covid: 2 miliardi per la Sanità (1 miliardo già erogato): 8.000 posti in terapia intensiva e sub-intensiva, 651 pronto soccorso e 9.600 assunzioni.

Bei ha inoltre disposto una moratoria per Comuni e Province: 640 milioni per le politiche regionali, inclusi 150 milioni del fondo Emergenza Imprese. E poi, visto il tessuto imprenditoriale italiano formato da pmi, ci sono le misure di sostegno al settore: lo scorso anno sono ammontate a 53.809 le pmi italiane finanziate da Bei per un totale di 504.718 posti di lavoro sostenuti.