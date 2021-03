3 mar 2021 13:40

SARKOZY FAN TUTTI - NON SOLO LA SENTENZA A TRE ANNI DI RECLUSIONE PER CORRUZIONE: L'EX PRESIDENTE FRANCESE SARKÒ È SOTTO INCHIESTA PER AFFARI IN LIBIA E RUSSIA - SONO BATOSTE CHE GLI PRECLUDONO OGNI POSSIBILITÀ DI TORNARE SULLA SCENA POLITICA - NEL MIRINO SONO FINITE LE CONSULENZE A UNA GRANDE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE RUSSA E I SOLDI CHE AVREBBE RICEVUTO DA GHEDDAFI PER FINANZIARE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 2007...