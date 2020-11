UN SASSOLI PER IL COLLE - COME SPIEGARE L'USCITA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE PUNTA A FAR SALTARE IL MES E A FAR ABOLIRE I DEBITI ITALIANI? - SENTITE QUELLO CHE DICE UN DEPUTATO DEM: “SASSOLI VUOLE FARE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, E PUNTA AI VOTI DEI 5STELLE E ANCHE DELLA DESTRA SOVRANISTA CHE INFATTI HA SUBITO CAVALCATO LA PROPOSTA…"

MARCO ANTONELLIS per Italia Oggi

Nel Pd hanno sorpreso non poco le parole di David Sassoli, l'attuale presidente del Parlamento europeo che punta a far saltare il Mes e a far abolire i debiti italiani. Cancellare i debiti contratti dai governi per rispondere al Covid «è un'ipotesi di lavoro interessante, da conciliare con il principio cardine della sostenibilità del debito, ha dichiarato Sassoli.

«Nella riforma del patto di stabilità dovremo concentrarci sull'evoluzione a medio termine di deficit e spesa pubblica in condizioni di crisi e non solo ossessivamente sul debito».

Sul Mes, «di fronte alla sofferenza che vediamo in tutti i Paesi lasciare nel congelatore 400 miliardi sarebbe intollerabile. Per rendere utile il Mes serve discontinuità: è necessario riformarlo e renderlo uno strumento comunitario, non più intergovernativo», ha spiegato.

Nessun commento ufficiale è giunto da parte del Nazareno, mentre il governo - tramite il viceministro Misiani - ha già bocciato la proposta. E c'è chi segnala anche una certa irritazione (eufemismo) da parte anche del Commissario Gentiloni. E allora come spiegare l'uscita di Sassoli? «Vuole fare il Presidente della Repubblica, e punta ai voti dei 5Stelle e anche della destra sovranista che infatti ha subito cavalcato la proposta» spiega un autorevole deputato dem. Che aggiunge»

Mentre in Europa stiamo trattando l'utilizzo dei soldi del Recovery, chiediamo di levare all'Italia tutti i debiti. È come se in banca al momento del mutuo il cliente dicesse che lo incasserà, ma poi non pagherà le rate». Insomma, quello di Sassoli è un clamoroso autogol, almeno stando a sentire i maggiorenti dem, a Roma come a Bruxelles. E pensare che è ancora il prediletto del Nazareno per la poltrona di futuro sindaco di Roma, se mai sciogliesse la riserva. Intanto Goffredo Bettini ha detto chiaramente quello che una larga parte del Pd sussurra a taccuini chiusi: in questa seconda pandemia, il governo Conte non è all'altezza.

Troppo bloccato fra veti 5 Stelle e ministri non all'altezza. Dove porterà la «provocazione» di Bettini, che chiede addirittura un nuovo governo con dentro i migliori e anche Forza Italia? Probabilmente a nulla, visto che Crimi ha già detto che neanche la finanziaria si può scrivere con il partito di Berlusconi. Figurarsi farci un nuovo governo. Tanto più che anche dalle parti del Quirinale hanno letto con «sorpresa» la lettera bettiniana.

E allora? Il Pd probabilmente non incasserà nulla, ma riceverà un no che segnerà una presa di distanza ancora più netta da questo Conte Bis. Tutto ora è nelle mani di Giuseppe Conte che però non sembra essere nemmeno nelle grazie di Biden, il Presidente in pectore degli Stati Uniti d'America. Il nuovo inquilino della Casa Bianca, infatti, ha altri referenti in Italia.

