SASSONE GOSSIP - DOV'È ANDATA LA RAGGI DOPO LA VIA CRUCIS? A FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DELLA SPEAKER RADIOFONICA ROSARIA RENNA, STORICA VOCE DI RDS - LA SINDACA POCHE ORE PRIMA AVEVA SAPUTO DI ESSERE ANCORA INDAGATA, DOPO CHE IL GIP HA RIFIUTATO LA SUA ARCHIVIAZIONE PER IL CASO DELLO STADIO DELLA ROMA. SI È CONSOLATA DA CAMPONESCHI: ECCO DOVE NASCE L'AMICIZIA CON LA RENNA

Gabriella Sassone per Il Tempo

Alzi la mano chi può permettersi la Sindaca grillina Virginia Raggi al proprio desco il giorno del compleanno! Poche persone davvero. Visto che la Sindaca fa la mondana by night solo in casi eccezionali, come la prima dell’Opera o i party scintillanti della Formula E all’Eur. Eppure la speaker radiofonica Rosaria Renna se l’è vista arrivare al suo dinner di compleanno, apparecchiato l’altra sera chez Alessandro Camponeschi, nel suo famoso e omonimo ristorante di Piazza Farnese. La voce regina di Radio Montecarlo, sexyssima in un abito lungo con spacco rosa e acquamarina dello stilista Antonio Martino, è grande amica di Virginia da molto tempo.

Un’amicizia nata e cementata grazie a Rds, dove Rosaria ha lavorato per 24 anni e dove lavora come regista il marito della Sindaca Andrea Severini. Tanto che Virginia e Andrea sono stati invitati al matrimonio della Renna con Giorgio Mio (e viceversa: i due sono andati al matrimonio di Virginia e Andrea). La Raggi c’era anche 10 anni fa alla festa per i 40 anni di Rosaria. Virginia, ca va sans dire, è arrivata per ultima, finiti i suoi impegni istituzionali (ha accolto e salutato il Papa al Colosseo per la Via Crucis).

Giusto in tempo per il brindisi e la torta. Elegante e semplice, la Sindaca ha colpito tutti: trucco delicato, due fili di perle al collo, camicia bianca e pantalone nero a vita alta. Severini, il marito ritrovato dopo un anno e mezzo di separazione, stava già lì ad aspettarla. Poi sono andati via insieme. Segno che sono di nuovo una coppia solida. Ad accogliere gli ospiti al party un duo musicale. Doveva essere un dopocena con una cinquantina di amici intimi, ma Camponeschi ha fatto trovare un buffet con ostriche, prosecco, vini e tante frivolezze gourmet.

Tra gli amici che la Renna ha voluto accanto, l’attrice Annalisa Aglioti, l’imprenditore e patron di Spazio 900 Stefano Spezia, la press agent Angela Cotticelli, ma anche una nutrita rappresentanza del Reggimento Corazzieri, colleghi del marito di Rosaria, il Maresciallo di Palazzo Giorgio Mio. Cartellino timbrato anche per tante voci della radio Rds, tra cui Max Pagani, Filippo Firli e Gigi Ariemma. Dopo la torta Rosaria ha ringraziato emozionata i suoi ospiti, tutte persone che da sempre arricchiscono la sua vita. Auguri!

