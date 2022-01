28 gen 2022 19:06

LA SBROCCATA DELLA CASELLATI - NONOSTANTE LE PERPLESSITÀ SUL SUO NOME PER IL QUIRINALE, LA PRESIDENTE DEL SENATO HA FORZATO LA MANO, ANCHE ALZANDO LA VOCE NEL CORSO DI UNA TELEFONATA CON BERLUSCONI: UNO SCAMBIO DI VEDUTE NON PROPRIO SERENO - VOCI CHE SERPEGGIANO DENTRO FORZA ITALIA: "IN QUESTI ANNI AL SENATO SI È FATTA PIÙ NEMICI CHE AMICI" - LE SENATRICI AZZURRE NON LA SOPPORTANO...