SCANDALI AD OROLOGERIA – JOSH SHAPIRO, IL GOVERNATORE DELLA PENNSYLVANIA IN POLE PER DIVENTARE CANDIDATO VICEPRESIDENTE DI KAMALA HARRIS, FINISCE NEL TRITACARNE PER AVER PROTETTO UN ASSISTENTE ACCUSATO DI MOLESTIE – UNO DEI SUOI PIÙ STRETTI COLLABORATORI, MICHAEL A. VEREB, È STATO ACCUSATO DA UNA DIPENDENTE PER ALCUNE AVANCE SESSUALI. SHAPIRO, TRAMITE LO STATO, AVREBBE “COPERTO” VEREB PAGANDO 295MILA DOLLARI PER IL PATTEGGIAMENTO, DOPO AVERGLI MANTENUTO L’INCARICO PER SEI MESI...