7 set 2022 14:07

SCANZI DA’ AL DEM FILIPPO SENSI (COME PURE A MARCUCCI E A ROMANO) DELLA “CELLULA MALATA” E L’EX PORTA-CROCE DI RENZI E GENTILONI SI INCAZZA - "IN PASSATO, QUANDO MI INSULTAVA PER IL GRASSO E PER LA MIA BRUTTEZZA NON HO FIATATO. ORA MI TOCCA SUL VIVO. VIVA SEMPRE LA LIBERTÀ DI OPINIONE E LA CRITICA, ANCHE CAUSTICA. PENSO, PERÒ, CHE…”