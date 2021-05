SCARONI VUOLE SALIRE NELLA CARROZZA DELLE NOMINE – NEGLI AMBIENTI FINANZIARI CIRCOLANO RUMORS SUL PRESIDENTE DEL MILAN, CHE VANTA ECCELLENTI RAPPORTI CON DRAGHI. IL SUO PROFILO POTREBBE ESSERE QUELLO IDEALE PER UNA DELLE 500 POLTRONE DA ASSEGNARE NELLA STAGIONE DELLE NOMINE: IN PARTICOLARE PER QUELLA DI FERROVIE, AZIENDA A CUI ANDRÀ UNA BELLA QUOTA DELLE RISORSE DEL RECOVERY PLAN…

Andrea Montanari per “MF”

PAOLO SCARONI

La stagione delle nomine di Stato è entrata nel vivo. Ci sono, come noto, oltre 500 poltrone da rinnovare. Le più rilevanti e strategiche, soprattutto dal punto di vista politico, sono quelle relative ai consigli di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato, Anas, Invimit e Rai.

Il governo Draghi dovrà trovare un equilibrio partitico anche se sarà il premier a decidere in prima persona. Per questo lobbisti e sherpa si stanno muovendo con il passo felpato per non urtare la sensibilità dell'ex governatore della Bce.

MARIO DRAGHI.

Del resto Draghi vuole valutare con attenzione tutti i profili dei potenziali candidati. Per capire le sue possibili future scelte, forse, bisogna partire dall'indicazione, via Invitalia, di Franco Bernabè quale nuovo presidente dell'ex Ilva.

Manager, quindi, di comprovata esperienza, di standing anche internazionale e dai molteplici e consolidati network. In tal senso, a Milano, circolano rumors relativi alla figura di Paolo Scaroni, già ai vertici, tra il 2002 e il 2014, di Enel ed Eni (all'epoca dei governi Berlusconi), attuale vicepresidente di Rothschild Italia, numero uno del Milan e, si dice, in eccellenti rapporti proprio con Draghi.

Paolo Scaroni AFP

Un profilo come quello del professionista vicentino, già consigliere delle Generali, ex McKinsey, Saint-Gobain e Pilkington, potrebbe essere quello ideale per una presidenza di peso e sostanza come quella di Ferrovie, azienda a cui andranno ingenti risorse (28 miliardi) del Recovery Plan per sviluppare e ammodernare la rete ferroviaria.

