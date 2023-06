“IL FATTO” MARAMALDEGGIA SULL’AMOR FOU DI SABINO CASSESE PER GIORGIA MELONI: “È L’AMORE CHE HA SPINTO IL GIURISTA EMERITO, COMPETENTE PER ANTONOMASIA O ALMENO PROVERITATE, A DIFENDERE IL BAVAGLIO DI 'SOYGIORGIA' ALLA CORTE DEI CONTI. IL GOVERNO D’ALTRA PARTE NE HA OMAGGIATO L’ANTICA SAGGEZZA DANDOGLI DA PRESIEDERE LA COMMISSIONE CHE SCRIVERÀ I NUOVI LEP PER FARE L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA E NON HA DISDEGNATO DI OFFRIRE INCARICHI DI RILIEVO AI SUOI MOLTI ALLIEVI” – “MA ATTENTI: L’AMORE PUÒ FINIRE IN UN ATTIMO E..."