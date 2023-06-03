SCAZZI BIZZARRI – IL FORZISTA MAURIZIO GASPARRI ATTACCA L’UEFA CHE HA APERTO UN'INCHIESTA A CARICO DI MOURINHO E DELLA ROMA. “PIUTTOSTO SI OCCUPINO DELL'ARBITRO CHE HA AVUTO UNA CONDOTTA INCOMMENTABILE” – IL COMICO PER MANCANZA DI RISATE, LUCA BIZZARRI, REPLICA: "IL VICEPRESIDENTE DEL SENATO DICE LA SUA SULL’ARBITRO DELLA ROMA, E CI METTE L’HASHTAG #2GIUGNO PERCHÉ È IN TENDENZA, COSÌ I SUOI PICCOLI LETTORI AUMENTANO”- GASPARRI: “BIZZARRI FA IL CENSORE…”; REPLICA: "NO, LA PIGLIO PER IL CULO"
Qui il vicepresidente del Senato, nel giorno della festa della Repubblica, che dice la sua sull’arbitro della Roma, e ci mette l’hashtag #2Giugno perché è in tendenza, così i suoi piccoli lettori aumentano. Viva la Repubblica. https://t.co/qUVbIFoiFi