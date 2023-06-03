SCAZZI BIZZARRI – IL FORZISTA MAURIZIO GASPARRI ATTACCA L’UEFA CHE HA APERTO UN'INCHIESTA A CARICO DI MOURINHO E DELLA ROMA. “PIUTTOSTO SI OCCUPINO DELL'ARBITRO CHE HA AVUTO UNA CONDOTTA INCOMMENTABILE” – IL COMICO PER MANCANZA DI RISATE, LUCA BIZZARRI, REPLICA: "IL VICEPRESIDENTE DEL SENATO DICE LA SUA SULL’ARBITRO DELLA ROMA, E CI METTE L’HASHTAG #2GIUGNO PERCHÉ È IN TENDENZA, COSÌ I SUOI PICCOLI LETTORI AUMENTANO”- GASPARRI: “BIZZARRI FA IL CENSORE…”; REPLICA: "NO, LA PIGLIO PER IL CULO"

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“IL FATTO” MARAMALDEGGIA SULL’AMOR FOU DI SABINO CASSESE PER GIORGIA MELONI: “È L’AMORE CHE HA SPINTO IL GIURISTA EMERITO, COMPETENTE PER ANTONOMASIA O ALMENO PROVERITATE, A DIFENDERE IL BAVAGLIO DI 'SOYGIORGIA' ALLA CORTE DEI CONTI. IL GOVERNO D’ALTRA PARTE NE HA OMAGGIATO L’ANTICA SAGGEZZA DANDOGLI DA PRESIEDERE LA COMMISSIONE CHE SCRIVERÀ I NUOVI LEP PER FARE L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA E NON HA DISDEGNATO DI OFFRIRE INCARICHI DI RILIEVO AI SUOI MOLTI ALLIEVI” – “MA ATTENTI: L’AMORE PUÒ FINIRE IN UN ATTIMO E..."

SALVINI A BRUXELLES È IN UN VICOLO CIECO – IL “CAPITONE” PROVA A USCIRE DALL’ISOLAMENTO IN EUROPA: LA PROSSIMA SETTIMANA INCONTRERÀ ANDRÉ VENTURA, LEADER DEL PARTITO DI ULTRADESTRA PORTOGHESE, CHEGA, E POI ANDRÀ DALLA STORICA AMICA, MARINE LE PEN – LE STRADE PER LA LEGA SONO DUE: ENTRARE NEI CONSERVATORI E RIFORMISTI DELLA MELONI (DA SOCIO MINORITARIO) O PROSEGUIRE CON GLI EURO-REIETTI, ALIENANDOSI QUALSIASI POSSIBILITÀ DI ALLEANZA NEL NUOVO ORDINE EUROPEO. COMUNQUE VADA, VINCEREBBE LA DUCETTA, CHE STA TRATTANDO CON I POPOLARI…