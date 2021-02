25 feb 2021 15:39

SCAZZI SULLA PASQUA BLINDATA NEL GOVERNO DRAGHI – SALVINI ATTACCA LA LINEA DEL RIGORISMO: “PARLARE DI UNA PASQUA CHIUSI IN CASA NON MI SEMBRA RISPETTOSO DEGLI ITALIANI” – ZINGARETTI REPLICA A MUSO DURO AL “CAPITONE”: "SULLA PANDEMIA, SALVINI PURTROPPO CONTINUA A SBAGLIARE E RISCHIA DI PORTARE FUORI STRADA L’ITALIA. QUELLO CHE È IRRISPETTOSO PER GLI ITALIANI E GLI IMPRENDITORI È…” – VIDEO