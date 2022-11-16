LO SCAZZO È SERVITO! - BOBO CRAXI (FIGLIO DI BETTINO) NON HA DIGERITO LA BATTUTA FRUSTA DEL COMICO LUCA BIZZARRI SUI "SOCIALISTI DEGLI ANNI '80 NATURALMENTE LADRI" E SU TWITTER LO INFILZA TIRANDO IN BALLO GRILLO (CHE QUELLA GAG LA FACEVA 40 ANNI FA): "LA BATTUTA CI STA MA NON PORTA SEMPRE BENE. SI FINISCE RICCHI MA TRISTI A S. ILARIO” - BIZZARRI, A QUEL PUNTO, LA BUTTA IN CACIARA TIRANDO IN MEZZO ANCHE SALVINI: “CHIEDO SCUSA ANCHE A TUTTI I CARABINIERI TONTI E AI GENOVESI TIRCHI. IL CAPITANO NON SI OFFENDE, NON LE CAPISCE”

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MELONI ISOLATA IN EUROPA SI BUTTA SULL’ATLANTISMO SPINTO! – LA DUCETTA AL G20 DI BALI: “L’IPOTESI CHE IL MISSILE CADUTO IN POLONIA SIA DELL’ANTIAEREA UCRAINA NON CAMBIA LA SOSTANZA. LA RESPONSABILITÀ È TUTTA RUSSA” – “CON MACRON C’È STATO MODO PER APPROFONDIRE LE VICENDE CHE CI RIGUARDANO, MA NON ABBIAMO BISOGNO DI ARRIVARE A BALI PER PARLARE DI QUESTO, CI SIAMO CONCENTRATI SU ALTRO. HO PARLATO CON MICHEL, CHE RAPPRESENTA TUTTO IL CONSIGLIO EUROPEO…” – ORA DONNA GIORGIA INCONTRERÀ XI JINPING

IL RITORNO DI TRUMP – CON MELANIA AL SUO FIANCO, “THE DONALD” LANCIA UFFICIALMENTE LA SUA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI DEL 2024 - COME UN BERLUSCONI QUALUNQUE, SI È DETTO VITTIMA DEI GIUDICI: “SONO PIÙ PERSEGUITATO DI AL CAPONE” – MA LA FIGLIA IVANKA SI DEFILA: “NON SARÒ AL SUO FIANCO NELLA CAMPAGNA ELETTORALE” – IL “NEW YORK TIMES” PRENDE POSIZIONE: “TRUMP È INADEGUATO A RUOLI PUBBLICI, LA SUA RINASCITA POLITICA VA FERMATA” – LA CINA NON COMMENTA: “SONO AFFARI INTERNI DEGLI STATI UNITI” – VIDEO