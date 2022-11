16 nov 2022 10:41

LO SCAZZO È SERVITO! - BOBO CRAXI (FIGLIO DI BETTINO) NON HA DIGERITO LA BATTUTA FRUSTA DEL COMICO LUCA BIZZARRI SUI "SOCIALISTI DEGLI ANNI '80 NATURALMENTE LADRI" E SU TWITTER LO INFILZA TIRANDO IN BALLO GRILLO (CHE QUELLA GAG LA FACEVA 40 ANNI FA): "LA BATTUTA CI STA MA NON PORTA SEMPRE BENE. SI FINISCE RICCHI MA TRISTI A S. ILARIO” - BIZZARRI, A QUEL PUNTO, LA BUTTA IN CACIARA TIRANDO IN MEZZO ANCHE SALVINI: “CHIEDO SCUSA ANCHE A TUTTI I CARABINIERI TONTI E AI GENOVESI TIRCHI. IL CAPITANO NON SI OFFENDE, NON LE CAPISCE”