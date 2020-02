10 feb 2020 11:31

SCAZZO DA TAVERNA (PAOLA) – DA GILETTI VOLANO GLI STRACCI TRA LA SENATRICE GRILLINA E L’EX PARLAMENTARE DEL PDL PANIZ – LUI: “PERCHÉ NON PAGA UNA CASA A SUA MADRE CON I 17MILA EURO DI STIPENDIO? TROPPO COMODO DIFENDERE I SUOI PRIVILEGI, PERCHÈ SUA MAMMA VIVE IN UNA CASA POPOLARE?” - LA REPLICA: “TACCIA. TACCIA! NON SI PERMETTA DI PARLARE DI MIA MADRE! VIVE CON ME A TORRE MAURA. PENSI AL SUO DI VITALIZIO”- VIDEO