LA SCELTA DI JD VANCE È UNA FREGATURA PER L'EUROPA – IL CANDIDATO VICE-PRESIDENTE DI TRUMP È UN ISOLAZIONISTA CHE VUOLE LA RESA DELL'UCRAINA.

1. UCRAINA: VANCE, 'SE VINCERÀ, TRUMP NEGOZIERÀ CON MOSCA PER PORRE FINE A CONFLITTO'

(Adnkronos) - Se Donald Trump vincerà le elezioni, negozierà con la Russia per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha detto il candidato repubblicano alla vicepresidenza Usa J.D. Vance in un'intervista a Fox News, precisando che "Trump ha promesso di avviare negoziati con Russia e ucraini per porre fine rapidamente a questo problema in modo che l'America possa concentrarsi sul vero problema, che è la Cina".

Da parte sua, Trump si è astenuto dal rispondere a una domanda della Tass in merito alla sua disponibilità ad avviare trattative con il presidente russo Vladimir Putin nel caso in cui vincesse le elezioni presidenziali del 5 novembre.

2. MO: VANCE, 'ISRAELE PONGA FINE A GUERRA IL PIÙ RAPIDAMENTE POSSIBILE'

(Adnkronos) - Il senatore dell'Ohio J.D. Vance, scelto da Donald Trump come candidato alla vice presidenza Usa, ha esortato Israele a porre fine alla guerra a Gaza "il più rapidamente possibile", nella sua prima intervista a Fox News durante la Convention nazionale repubblicana a Milwaukee.

3. PERCHÉ LA SCELTA DI TRUMP COME VICEPRESIDENTE È UNA CATTIVA NOTIZIA PER L'EUROPA

Traduzione dalla newsletter di Politico “Brussels Playbook”

L'Europa era già nel panico per una possibile seconda presidenza di Donald Trump e per le sue implicazioni sulla politica estera degli Stati Uniti. Ora, con l'annuncio di J.D. Vance come compagno di corsa di Trump, l'allarme è aumentato […]

Scegliendo Vance, senatore dell'Ohio, come compagno di corsa, Trump ha optato per uno dei membri più isolazionisti del Partito Repubblicano. L'ex critico di Trump, trasformatosi in evangelista, si oppone con veemenza agli aiuti all'Ucraina e ha criticato quella che considera l'eccessiva dipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti in materia di politica estera.

[…] Un alto funzionario dell'UE, a cui è stato concesso l'anonimato per parlare apertamente della questione, ha dichiarato in un'intervista […] che la nomina di Vance è stata un "disastro" per l'Ucraina - e per estensione per gli sforzi dell'UE di sostenere il Paese contro l'aggressione russa.

Ricapitoliamo: Se ve lo siete perso, POLITICO ha incontrato Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera a febbraio, dove non avrebbe potuto essere più chiaro sulla sua posizione in merito all'Ucraina.

"Semplicemente non abbiamo la capacità produttiva per sostenere una guerra di terra in Europa orientale a tempo indeterminato. E penso che spetti ai leader dirlo alle loro popolazioni", ha detto a Suzanne. "Per quanto tempo si prevede di andare avanti? Quanto ci si aspetta che costi? E soprattutto, come possiamo produrre le armi necessarie per sostenere gli ucraini?".

Cose migliori da fare: Vance ha anche saltato un incontro tra un gruppo bipartisan di senatori e Zelenskyy a Monaco di Baviera e ha ribadito la sua opinione che l'Ucraina alla fine dovrà cedere il territorio alla Russia.

Problemi commerciali: Lo scetticismo di Vance sui fondamenti dell'ordine internazionale basato sulle regole va oltre la politica estera. Il senatore dell'Ohio, il cui best seller "Hillbilly Elegy" ha raccontato la sua infanzia negli Stati della rust-belt americana, ha a lungo sostenuto la causa dei lavoratori americani e l'importanza del settore manifatturiero statunitense.

Se dovesse essere eletto vicepresidente del partito repubblicano a novembre, si aspetta che sostenga una svolta economica verso l'interno e che spinga per un'azione più forte contro la Cina.

[…] Il punto di vista di Vance sulle relazioni transatlantiche non è solo un problema per l'Ucraina. Ha anche attaccato la dipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti per la difesa e la sicurezza, criticando in particolare la Germania in un discorso tenuto in aprile al Senato […]. […]

