21 set 2022 16:05

SCENARI PER IL POST-VOTO - POLITO: “IL CENTROSINISTRA CONSIDEREREBBE UN SUCCESSO ANCHE SOLO ‘AZZOPPARE’ IL CENTRODESTRA: COSTRINGERLO CIOÈ A UNA VITTORIA MUTILATA, NON TRIONFALE. SE LEGA E FORZA ITALIA OTTENESSERO MENO DEL PREVISTO, E L'ASCESA DI MELONI FOSSE CONTENUTA SOTTO IL 25%, ALLORA LA COALIZIONE VINCENTE POTREBBE RAGGIUNGERE UN TOTALE PIÙ VICINO AL 40% CHE AL 45% DEI CONSENSI. NON UNA VALANGA - LA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO CI SAREBBE DI SICURO GRAZIE AI COLLEGI UNINOMINALI, MA POTREBBE FERMARSI SOTTO QUELLA SOGLIA DI SICUREZZA NECESSARIA A EVITARE SORPRESE IN CORSO DI LEGISLATURA…”